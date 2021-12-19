العراق.. هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد

قالت خلية الإعلام الأمني في العراق إن المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد تعرضت، في وقت مبكر اليوم الأحد، لهجوم بصاروخين من طراز كاتيوشا.

وأفاد بيان لخلية الإعلام الأمني، نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن الصاروخ الأول تم تفجيره في الجو بواسطة منظومة "سيرام" الدفاعية، أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات متسببا في أضرار بعجلتين (سيارتين) مدنيتين.

ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط خسائر في الأرواح أو إصابات، كما لم تتبن أي جهة الهجوم. لكن قوات الأمن بدأت على الفور تحقيقا لتحديد موقع الإطلاق.

وتضم المنطقة الخضراء مقرات الحكومة والبعثات الأجنبية، ومن بينها السفارة الأميركية ومنازل كبار مسؤولي الدولة.

ويأتي الهجوم قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية عن إسقاط منظومة "سيرام" الدفاعية صاروخين قرب السفارة الأميركية في بغداد.

وفي الأشهر الأخيرة، استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية أو الهجمات بطائرات بدون طيار القواتِ الأميركيةَ ومصالحَ أميركية في العراق. ولا يتم تبني هذه الهجمات لكن الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل موالية لإيران.