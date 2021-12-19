تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة

إثيوبيا تعلن استعادة السيطرة على كامل إقليم أمهرة

19/12/2021-|آخر تحديث: 19/12/202104:11 AM (مكة المكرمة)

أعلنت القوات الإثيوبية أنها استعادت السيطرة على كامل إقليم أمهرة شمالي البلاد. وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية لغسي تولو إن القوات الحكومية نجحت في استعادة السيطرة على مقاطعة "شمال وللو"، بإقليم أمهرة، بعد استعادتها 5 مدن جديدة.

وأضاف تولو في مؤتمر صحي أمس السبت أن من بين هذه المدن مدينة "ولديا" الإستراتيجية، وأن هذه التطورات جاءت بعد عمليات عسكرية واسعة، شارك فيها سلاح الجو الإثيوبي وقوات أمن من إقليمي أمهرة وعفار، وتكبد فيها مسلحو "جبهة تحرير شعب تيغراي" خسائر فادحة، حسب تعبيره.

ومن أبرز المناطق التي استعادتها القوات الإثيوبية بلدات كوبو، وسانكا، وسيرينكا، وغوبي، وروبيت، وهارا، ووليدا، إلى جانب بلدات أخرى.

وكانت جبهة تحرير تيغراي قالت في وقت سابق إن سلاح الجو الإثيوبي نفذ ضربات في مدن الإقليم راح ضحيتها مدنيون.

ويشهد إقليم تيغراي نزاعا مسلحا منذ أكثر من عام أودى بحياة آلاف الأشخاص. وتقود حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد ما سمته "هجوما مضادا" منذ أسابيع لاستعادة أراض من مسلحي جبهة تحرير شعب تيغراي التي تقاتلها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ومنذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكد كل من الطرفين تحقيق تقدم كبير على الأرض، وتغيرت الجهة المسيطرة على بعض المدن عدة مرات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

حروب القوى الإقليمية والدولية في إثيوبيا.. ما المصالح التي تحركها؟

شهدت أفريقيا تنافسا قديما بين القوى الدولية، لأهميتها الجيوستراتيجية. واليوم نشهد جولة أخرى من التنافس في ظل التداعي الجديد على أفريقيا من خلال الحرب في إثيوبيا، أهم الدول المركزية بالقارة السمراء.

Published On 8/12/2021
Rally In Support Of Ethiopian Government At Meskel Square

الجزيرة نت ترصد الوضع الإنساني المتفاقم بمناطق اللجوء على الحدود السودانية الإثيوبية

في ظل الوضع الأمني الصعب الذي تعيشه إثيوبيا منذ أكثر من عام تزايدت أعداد الفارين من الحرب التي اشتدت في إقليمي تيغراي وأمهرة بصورة ملحوظة خلال الشهرين الماضيين، وأغلب الفارين من النساء والأطفال.

Published On 15/12/2021

إثيوبيا ترفض التعاون مع لجنة التحقيق الأممية بشأن "الانتهاكات" في تيغراي وقلق أميركي من استمرار التجاوزات

أعلنت الخارجية الإثيوبية رفضها التعاون مع لجنة التحقيق التي أقرتها الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات في إقليم تيغراي، في حين أعربت الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء تقارير تتحدث عن انتهاكات جديدة.

Published On 18/12/2021

المزيد من سياسة

الأكثر قراءة