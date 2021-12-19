إثيوبيا تعلن استعادة السيطرة على كامل إقليم أمهرة

أعلنت القوات الإثيوبية أنها استعادت السيطرة على كامل إقليم أمهرة شمالي البلاد. وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية لغسي تولو إن القوات الحكومية نجحت في استعادة السيطرة على مقاطعة "شمال وللو"، بإقليم أمهرة، بعد استعادتها 5 مدن جديدة.

وأضاف تولو في مؤتمر صحي أمس السبت أن من بين هذه المدن مدينة "ولديا" الإستراتيجية، وأن هذه التطورات جاءت بعد عمليات عسكرية واسعة، شارك فيها سلاح الجو الإثيوبي وقوات أمن من إقليمي أمهرة وعفار، وتكبد فيها مسلحو "جبهة تحرير شعب تيغراي" خسائر فادحة، حسب تعبيره.

ومن أبرز المناطق التي استعادتها القوات الإثيوبية بلدات كوبو، وسانكا، وسيرينكا، وغوبي، وروبيت، وهارا، ووليدا، إلى جانب بلدات أخرى.

وكانت جبهة تحرير تيغراي قالت في وقت سابق إن سلاح الجو الإثيوبي نفذ ضربات في مدن الإقليم راح ضحيتها مدنيون.

ويشهد إقليم تيغراي نزاعا مسلحا منذ أكثر من عام أودى بحياة آلاف الأشخاص. وتقود حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد ما سمته "هجوما مضادا" منذ أسابيع لاستعادة أراض من مسلحي جبهة تحرير شعب تيغراي التي تقاتلها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ومنذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكد كل من الطرفين تحقيق تقدم كبير على الأرض، وتغيرت الجهة المسيطرة على بعض المدن عدة مرات.