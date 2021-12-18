كورونا.. تحذيرات في ألمانيا وفرنسا وأميركا من تفش سريع للمتحور أوميكرون ولبنان تحظر التجول الليلي لغير الملقحين

حذرت السلطات في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة من تفش سريع لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، في حين فرض لبنان الحظر الليلي على غير الملقحين.

فقد قال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ إن بلاده التي تسجل عددا متزايدا من الإصابات بفيروس كورونا يجب أن تستعد لما وصفه بموجة هائلة جديدة مرتبطة بتفشي المتحور أوميكرون.

وفي فرنسا المجاورة عقدت الحكومة اجتماعا، وأعلنت عن إجراءات جديدة بحلول أعياد الميلاد لمواجهة خطر حدوث موجة وبائية خامسة مدفوعة بتفشي أوميكرون.

وكانت باريس قد أعلنت أول أمس الخميس تشديد شروط دخول المسافرين من المملكة المتحدة من أجل الحد من انتشار أوميكرون.

من جهته، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إن المتحور أوميكرون سيسود في فرنسا مطلع العام الجديد.

وأضاف كاستيكس أن الحكومة تعدّ مشروع قانون لتحويل الجواز الصحي إلى جواز مرتبط حصريا بالتلقيح، وستشدد إجراءاتها الرقابية لتوسيع نطاق التلقيح بين المواطنين.

وفي الولايات المتحدة حذر الرئيس جو بايدن من أن بلاده ستشهد قريبا انتشارا واسعا للمتحور أوميكرون في فصل الشتاء.

وتدعم المعطيات والتوقعات في الولايات المتحدة تحذيرات بايدن الذي تسعى إدارته لإقناع الأميركيين بضرورة التلقيح لمواجهة خطر فيروس كورونا ومتحوراته.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" (CNBC) عن مصدر أن الدوري الوطني الأميركي لكرة القدم سيؤجل مجموعة مباريات في نهاية هذا الأسبوع بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأفادت تقارير بأن أكثر من 100 لاعب في دوري كرة القدم الأميركية ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي.

وتأتي الخطوة المتوقعة بتأجيل مباريات كرة القدم في الوقت الذي أعلنت فيه رابطة الهوكي الوطنية أنها ستؤجل مباريات فرق عدة للسبب نفسه.

وخلص إحصاء أجرته رويترز إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع أمس الجمعة إلى 808 آلاف و661 حالة من 806 آلاف و214 في اليوم السابق، وذلك بعد وفاة ما لا يقل عن 2447 شخصا.

ووفقا للإحصاء، بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 200 ألف و309 حالات على الأقل أمس الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50.8 مليونا، مقارنة مع 50.6 مليونا في اليوم السابق.

كاليفورنيا تفرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة (الفرنسية)

أرقام جديدة

سجلت أستراليا زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19″ اليوم السبت لليوم الثالث على التوالي، إذ يتزايد الانتشار في أكثر ولايتين اكتظاظا بالسكان، لكن رئيس الوزراء سكوت وريسون واصل التقليل من شأن مخاطر تخفيف البلاد القيود المرتبطة بالجائحة.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز 2482 حالة جديدة، أما ولاية فيكتوريا فسجلت 1504 حالات جديدة، وسجلت ولاية كوينزلاند 31 حالة جديدة اليوم السبت، لتتجاوز الحالات مجتمعة أعلى مستوى مسجل في أستراليا سابقا الذي بلغ 3820 حالة في اليوم السابق.

أما في الصين فأعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم السبت تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة ارتفاعا من 76 في اليوم السابق.

وأفاد بيان للجنة بأن 89 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 56 في اليوم السابق.

حظر ليلي بلبنان

وفي لبنان أعلنت السلطات مساء أمس الجمعة فرض حظر تجول ليلي على غير الملقحين ضد كورونا، للحد من تفشي الفيروس خلال احتفالات عيد الميلاد.

ووفق بيان لقوى الأمن الداخلي في لبنان، يُفرض حظر تجول على غير الملقحين ضد كورونا ليمتد من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وذلك بدءا من 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حتى التاسع من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأخيرًا حذر مسؤولون لبنانيون من تدهور القطاع الصحي وضعف التجهيزات في المستشفيات، تزامنًا مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

ووفق بيانات وزارة الصحة، بلغت نسبة الملقحين بجرعة واحدة 39%، والملقحين بجرعتين 34%، والملقحين بـ3 جرعات 10%، من إجمالي تعداد السكان البالغ نحو 7 ملايين نسمة.