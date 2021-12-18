رغم أن الرئيس الأفغاني أشرف غني يؤكد يوميا على تمسكه بالحل السلمي فإن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان كشف مؤخرا أنه طلب منه التدخل عسكريا لوقف تقدم حركة طالبان.
عمران خان: أي اضطراب في أفغانستان سيضر باكستان أولا
18/12/2021
دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقابلة مع برنامج "الجانب الآخر" على شاشة قناة الجزيرة إلى مساعدة أفغانستان، "لأن أي اضطراب هناك سيضر باكستان بالدرجة الأولى".
وفي ما يتعلق بالهند، قال عمران خان لبرنامج "الجانب الآخر" مساء أمس الجمعة إنه إذا أقدمت نيودلهي على أي عمل عسكري ضد باكستان فإن بلاده سترد كما ردت عام 2019.
وأضاف عمران خان أن من واجب بلاده أن تثير قضية كشمير في المحافل الدولية.
المصدر : الجزيرة