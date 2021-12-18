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سياسة|باكستان

عمران خان: أي اضطراب في أفغانستان سيضر باكستان أولا

برنامج "الجانب الآخر" استضاف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (الجزيرة)
18/12/2021

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقابلة مع برنامج "الجانب الآخر" على شاشة قناة الجزيرة إلى مساعدة أفغانستان، "لأن أي اضطراب هناك سيضر باكستان بالدرجة الأولى".

وفي ما يتعلق بالهند، قال عمران خان لبرنامج "الجانب الآخر" مساء أمس الجمعة إنه إذا أقدمت نيودلهي على أي عمل عسكري ضد باكستان فإن بلاده سترد كما ردت عام 2019.

وأضاف عمران خان أن من واجب بلاده أن تثير قضية كشمير في المحافل الدولية.

المصدر : الجزيرة

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Published On 28/9/2021
NEW YORK, NY - SEPTEMBER 27: Prime Minister of Pakistan Imran Khan addresses the United Nations General Assembly at UN headquarters on September 27, 2019 in New York City. World leaders from across the globe are gathered at the 74th session of the UN General Assembly, amid crises ranging from climate change to possible conflict between Iran and the United States. Drew Angerer/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
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