عمران خان: أي اضطراب في أفغانستان سيضر باكستان أولا

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقابلة مع برنامج "الجانب الآخر" على شاشة قناة الجزيرة إلى مساعدة أفغانستان، "لأن أي اضطراب هناك سيضر باكستان بالدرجة الأولى".

وفي ما يتعلق بالهند، قال عمران خان لبرنامج "الجانب الآخر" مساء أمس الجمعة إنه إذا أقدمت نيودلهي على أي عمل عسكري ضد باكستان فإن بلاده سترد كما ردت عام 2019.

وأضاف عمران خان أن من واجب بلاده أن تثير قضية كشمير في المحافل الدولية.