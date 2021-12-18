حكومة طالبان تستأنف إصدار جوازات السفر

أعلنت سلطات طالبان في أفغانستان اليوم السبت أنها ستستأنف إصدار جوازات السفر، مما يفتح أملا جديدا للراغبين في مغادرة البلاد.

ويسعى آلاف الأفغان للهرب من الأزمة الاقتصادية التي قد تتحول إلى أزمة إنسانية كبرى بعد توقف المساعدات الدولية منذ عودة طالبان إلى السلطة.

وقال رئيس دائرة جوازات السفر علام غول حقاني للصحفيين إن "إصدار جوازات السفر سيبدأ غدا (الأحد) في 3 مناطق من بينها كابل".

وتوقفت هذه الخدمة منذ سيطرة طالبان مجددا على البلاد منتصف أغسطس/آب الماضي. وقد استؤنفت لفترة قصيرة في أكتوبر/تشرين الأول، لكن تدفق الطلبات سبب مشاكل تقنية، ما دفع طالبان إلى وقفها مجددا بعد أيام قليلة.

وأكد حقاني اليوم السبت أن "كل المشاكل التقنية حُلّت وأُصلحت الأجهزة البيومترية"، مضيفا أن جوازات السفر ستصدر في البداية لمن قدموا طلبات. وأوضح أنه سيتم قبول الطلبات الجديدة اعتبارا من 10 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكانت أزمة جوزات حرمت عددا كبيرا من الأفغان من السفر إلى باكستان لتلقي العلاج.

وقال المواطن جمشيد "أمي تعاني من مشاكل صحية وكنا بحاجة للذهاب إلى باكستان منذ فترة طويلة، لكننا لم نتمكن من ذلك". وأضاف "نحن سعداء… لأننا سنتمكن من استلام جوازات سفرنا والذهاب إلى باكستان".

ووفق الأمم المتحدة، تواجه أفغانستان "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم"، ومن المتوقع أن تزداد سوءا مع بداية فصل الشتاء البارد. وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من "مجاعة" وشيكة.

وتطالب الحركة بإعادة إرسال المساعدات التي تقدر بمليارات الدولارات لإنعاش الاقتصاد ومحاربة المجاعة التي تلوح في الأفق.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي استؤنفت الرحلات الجوية الدولية في مطار كابل الذي تدفق إليه في نهاية أغسطس/آب الماضي آلاف الأفغان الراغبين في الفرار من البلاد بعد عودة الحركة الإسلامية إلى السلطة.