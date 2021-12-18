السفير الوحيد في صنعاء.. إيران تجلي حسن إيرلو المصاب بكورونا بموافقة السعودية

أجلت إيران سفيرها لدى جماعة الحوثي في صنعاء بعد أيام من إصابته بكورونا، إذ غادر على متن طائرة عراقية بموافقة من قوات التحالف بقيادة السعودية.

وقال مسؤول سعودي لوكالة الصحافة الفرنسية إن السفير الإيراني لدى الحوثيين غادر صنعاء اليوم السبت على متن طائرة عراقية، وقد يكون حاليا في بغداد بعد موافقة الرياض على السماح برحيله إثر وساطة عراقية وعُمانية.

وفي طهران قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، عبر حسابه على تويتر، إن سفير جمهورية إيران الإسلامية في اليمن أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام، ويحتاج إلى عناية طبية عاجلة. وأضاف "بمساعدة بعض دول المنطقة (لم يحددها) يجري نقل حسن إيرلو إلى البلاد"، مشيدا بالبلدان المشاركة في ما سماه العمل الإنساني، دون تفاصيل أخرى.

لكن عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد علي الحوثي قال إن دول التحالف العربي بقيادة السعودية "سمحت بخروج السفير الإيراني من مطار صنعاء مع أنهم يزعمون حربها (إيران)".

يشار إلى أن حسن إيرلو هو السفير الوحيد في صنعاء كون إيران هي الدولة الوحيدة التي تعترف بحكومة الحوثيين.

وفي وقت سابق السبت، أفاد مصدر ملاحي مسؤول في مطار صنعاء الدولي بأن إيرلو غادر المطار عبر طائرة إخلاء طبية عراقية.

وأضاف أن السفير الإيراني سينقل إلى مدينة البصرة العراقية، دون تفاصيل عن وضعه الصحي أو معلومات أخرى.

وأمس الجمعة أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية بأن قادة الحوثيين أبلغوا السعودية أن إيرلو بحاجة إلى مغادرة صنعاء للحصول على علاج طبي أفضل بعد إصابته بكورونا.

ونقلت عن مسؤولين إقليميين (لم تحددهم) قولهم إن إيرلو لا يمكنه المغادرة إلا على متن طائرة من سلطنة عمان أو العراق، ولن يُسمح له بالمغادرة إلا إذا أطلق الحوثيون سراح بعض الرهائن السعوديين البارزين.

لكن الصحيفة نقلت أيضا عن مسؤولين إقليميين أن السفير بات "مشكلة سياسيّة تزيد الأعباء على كاهل الجماعة، بالنظر إلى نفوذه الكبير في اليمن، والذي بات يعزز التصور بأن الحوثيين يخضعون لإيران".

قصة تعيين السفير

وبطريقة غامضة، وصل إيرلو إلى صنعاء في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد تعيينه سفيرا لإيران لدى الحوثيين.

وتعد إيران أول دولة تعيّن سفيرا لها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي أغسطس/آب 2019، عينت جماعة الحوثي سفيرا لها في طهران، وسط استنكار من قبل الحكومة اليمنية.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وبين الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.