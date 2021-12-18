بالفيديو.. إضاءة برجي القاهرة وخليفة بألوان علم قطر احتفاء بيومها الوطني

أُضيء برج القاهرة بالعاصمة المصرية وبرج خليفة في دبي، مساء الجمعة، بألوان علم دولة قطر احتفاء بيومها الوطني.

برج القاهرة

أُضيء برج القاهرة بالعاصمة المصرية مساء أمس الجمعة، بألوان العلم القطري، احتفالا بـ"اليوم الوطني" لدولة قطر الموافق اليوم السبت 18 ديسمبر/كانون الأول.

ونشرت السفارة القطرية بمصر، عبر حسابها على تويتر، مقطع فيديو لبرج القاهرة وهو يضاء بألوان العلم القطري، احتفالا باليوم الوطني لدولة قطر.

في حين نشر موقع "القاهرة 24" الإخباري الخاص صورا لبرج القاهرة مدوّنا عليه عبارات "اليوم الوطني"، "دولة قطر"، "18 ديسمبر".

وتحتفل قطر باليوم الوطني في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

والأربعاء الماضي بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية وفق تصريحات رسمية وتقديرات مراقبين "خطوات إيجابية" في طريق عودتها، عقب قطيعة دامت نحو 4 سنوات.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي صدر بيان عن القمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا السعودية، معلنا نهاية أزمة حادة اندلعت منتصف 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي قررت مصر تعيين عمرو الشربيني سفيرا فوق العادة لدى قطر، وتلا ذلك بنحو شهر قرار الدوحة بتعيين سالم مبارك آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى القاهرة.

برج خليفة

وفي الإمارات نشر الحساب الرسمي لبرج خليفة على إنستغرام مقطع فيديو لواجهة البرج الذي يبلغ ارتفاعه 828.6 مترا، وقد أضيئت بألوان العلم القطري.

ونشر المقطع مع تعليق "نضيء الليلة برج خليفة لنشارك أشقاءنا في دولة قطر احتفالاتهم في يومهم الوطني متمنّين لهم المزيد من النمو والاستقرار، كل عام وأنتم بخير".

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلنت دولة الإمارات أنها ستقيم فعاليات واحتفالات خاصة بمناسبة اليوم الوطني القطري.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يأتي الاحتفال تحت شعار "الإمارات- قطر.. كل عام وأنتم بخير".