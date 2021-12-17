تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|مصر

اختراق هاتف المعارض المصري أيمن نور باثنين من برامج التجسس

أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة المصري (الجزيرة)
17/12/2021

قال مختبر "سيتيزن لاب" (Citizen Lab) الكندي المختص بمراقبة أمن الإنترنت إن هاتف أيمن نور، المعارض المصري في المنفى، اخترق بواسطة اثنين من برامج التجسس تستخدمهما حكومتان.

وذكر المختبر -التابع لجامعة تورونتو- أن هاتف أيمن نور أصيب في وقت واحد ببرنامج "بريداتور" (Predator) الذي أنتجته شركة "سايتروكس" (Cytrox)، وبرنامج "بيغاسوس" (Pegasus) الشهير الذي أنتجته شركة "إن إس أو" (NSO Group) الإسرائيلية.

وقال المختبر –في تقرير نشر على موقعه بيّن فيه ملابسات هذا الاكتشاف- إنه تحقق من اختراق هاتف أيمن نور وهاتف إعلامي ومقدم برامج مصري في المنفى -طلب ألا يكشف عن اسمه- بواسطة برنامج بريداتور.

وأضاف أن كلا الهاتفين أصيبا بالبرنامج المذكور في يونيو/حزيران الماضي، مشيرا إلى أن بريداتور تمكن من اختراق نظام تشغيل هواتف آبل، "آي أو إس" (iOS)، بأحدث نسخة آنذاك (14.6) عبر روابط نقرة واحدة أرسلت بتطبيق واتساب.

وذكر المختبر الكندي أن التقارير تشير إلى شركة "سايتروكس" باعتبارها جزءا من تحالف "إنتلكسا" (Intellexa) الذي أنشئ لمنافسة شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، والذي يقول إنه مؤسسة تعمل انطلاقا من الاتحاد الأوروبي وتخضع لقوانينه.

من جهته، حمّل حزب غد الثورة -الذي يتزعمه أيمن نور- مصر ودولة عربية أخرى لم يسمها، مسؤولية هذا الاختراق.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

شعار قسم ميدان

قاتل بلا أثر.. من هو الجاسوس الإسرائيلي بيغاسوس الذي يثير الفوضى في العالم؟

استُخدم لتعقب الناشط الحقوقي الإماراتي الشهير أحمد منصور، ثم بمقتل الصحافي السعودي “جمال خاشقجي” أواخر عام 2018 بقنصلية بلاده بتركيا. ماذا تعرف عن الجاسوس الإسرائيلي بيغاسوس الذي يثير الفوضى بالعالم؟

Published On 14/8/2021
من برنامج: ما وراء الخبر

ضحايا جدد لـ"بيغاسوس".. كيف يمكن وقف الاختراق الإسرائيلي؟

أكد أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة “جوستيسيا” الحقوقية بول مرقص أن إسرائيل صنفت 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، منظماتٍ “إرهابيةً” من أجل التنصت على الناشطين الفلسطينيين.

An aerial view shows the logo of Israeli cyber firm NSO Group at one of its branches in the Arava Desert, southern Israel July 22, 2021. Picture taken with a drone. REUTERS/Amir Cohen

لعنة "بيغاسوس".. لماذا أدرجت واشنطن "إن إس أو" وكانديرو الإسرائيليتين على القائمة السوداء؟

من جديد، تعود شركتا السايبر الإسرائيليتان لأهداف التجسس واختراق الهواتف الخليوية والحواسيب “إن إس أو غروب” و”كانديرو” إلى الواجهة والأجندة العالمية، عقب إدراجهما على القائمة السوداء من قبل أميركا.

Published On 4/11/2021
المرصد - "بيغاسوس" برنامج التجسس الإسرائيلي

المزيد من سياسة

الأكثر قراءة