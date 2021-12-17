قال مختبر "سيتيزن لاب" (Citizen Lab) الكندي المختص بمراقبة أمن الإنترنت إن هاتف أيمن نور، المعارض المصري في المنفى، اخترق بواسطة اثنين من برامج التجسس تستخدمهما حكومتان.

وذكر المختبر -التابع لجامعة تورونتو- أن هاتف أيمن نور أصيب في وقت واحد ببرنامج "بريداتور" (Predator) الذي أنتجته شركة "سايتروكس" (Cytrox)، وبرنامج "بيغاسوس" (Pegasus) الشهير الذي أنتجته شركة "إن إس أو" (NSO Group) الإسرائيلية.

وقال المختبر –في تقرير نشر على موقعه بيّن فيه ملابسات هذا الاكتشاف- إنه تحقق من اختراق هاتف أيمن نور وهاتف إعلامي ومقدم برامج مصري في المنفى -طلب ألا يكشف عن اسمه- بواسطة برنامج بريداتور.

وأضاف أن كلا الهاتفين أصيبا بالبرنامج المذكور في يونيو/حزيران الماضي، مشيرا إلى أن بريداتور تمكن من اختراق نظام تشغيل هواتف آبل، "آي أو إس" (iOS)، بأحدث نسخة آنذاك (14.6) عبر روابط نقرة واحدة أرسلت بتطبيق واتساب.

وذكر المختبر الكندي أن التقارير تشير إلى شركة "سايتروكس" باعتبارها جزءا من تحالف "إنتلكسا" (Intellexa) الذي أنشئ لمنافسة شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، والذي يقول إنه مؤسسة تعمل انطلاقا من الاتحاد الأوروبي وتخضع لقوانينه.

من جهته، حمّل حزب غد الثورة -الذي يتزعمه أيمن نور- مصر ودولة عربية أخرى لم يسمها، مسؤولية هذا الاختراق.