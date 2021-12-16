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سياسة|صين

وول ستريت جورنال: توجه أميركي لحظر الاستثمار بأكبر شركة لتصنيع المسيرات الصينية بسبب اضطهاد بكين للأقليات المسلمة

KASHGAR, CHINA - JUNE 28: A Chinese flag flies over a local mosque recently closed by authorities as an ethnic Uyghur woman sells bread at her bakery on June 28, 2017 in the old town of Kashgar, in the far western Xinjiang province, China. Kashgar has long been considered the cultural heart of Xinjiang for the province's nearly 10 million Muslim Uyghurs. At an historic crossroads linking China to Asia, the Middle East, and Europe, the city has changed under Chinese rule with government development, unofficial Han Chinese settlement to the western province, and restrictions imposed by the Communist Party. Beijing says it regards Kashgar's development as an improvement to the local economy, but many Uyghurs consider it a threat that is eroding their language, traditions, and cultural identity. The friction has fuelled a separatist movement that has sometimes turned violent, triggering a crackdown on what China's government considers 'terrorist acts' by religious extremists. Tension has increased with stepped up security in the city and the enforcement of measures including restrictions at mosques. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)
علم الصين يرفرف على مسجد في مدينة كاشغر أغلقته السلطات الصينية في إطار إجراءاتها ضد أقلية الإيغور المسلمة (غيتي-أرشيف)
15/12/2021

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal) عن أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط لحظر الاستثمار الأميركي في أكبر شركة لتصنيع الطائرات المسيرة في العالم و7 شركات صينية أخرى بسبب أدوارها في الرقابة الصينية الجماعية على الجماعات العرقية المسلمة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة عن إدراج الشركات الثماني في القائمة السوداء، اليوم الخميس، وإضافتها إلى قائمة الشركات التي تدعم اضطهاد الأقليات العرقية وفق الصحيفة.

وتشمل القائمة حسب وول ستريت جورنال العديد من المطورين الرائدين لتقنية التعرف على الوجه الذين قاموا بتوريد المنتجات إلى وكالات الأمن الصينية المشاركة في مراقبة واحتجاز أقلية الإيغور وغيرهم من الجماعات العرقية المسلمة.

المصدر : الجزيرة + وول ستريت جورنال

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Published On 27/3/2021
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