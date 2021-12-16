وول ستريت جورنال: توجه أميركي لحظر الاستثمار بأكبر شركة لتصنيع المسيرات الصينية بسبب اضطهاد بكين للأقليات المسلمة

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal) عن أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط لحظر الاستثمار الأميركي في أكبر شركة لتصنيع الطائرات المسيرة في العالم و7 شركات صينية أخرى بسبب أدوارها في الرقابة الصينية الجماعية على الجماعات العرقية المسلمة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة عن إدراج الشركات الثماني في القائمة السوداء، اليوم الخميس، وإضافتها إلى قائمة الشركات التي تدعم اضطهاد الأقليات العرقية وفق الصحيفة.

وتشمل القائمة حسب وول ستريت جورنال العديد من المطورين الرائدين لتقنية التعرف على الوجه الذين قاموا بتوريد المنتجات إلى وكالات الأمن الصينية المشاركة في مراقبة واحتجاز أقلية الإيغور وغيرهم من الجماعات العرقية المسلمة.