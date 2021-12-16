في اليوم الأخير من عهد الرئيس دونالد ترامب، صنفت الولايات المتحدة الأعمال التي تقوم بها الحكومة الصينية ضد الأقلية المسلمة، المعروفة باسم الإيغور في إقليم شينجيانغ كإبادة جماعية، وجريمة ضد الإنسانية.
وول ستريت جورنال: توجه أميركي لحظر الاستثمار بأكبر شركة لتصنيع المسيرات الصينية بسبب اضطهاد بكين للأقليات المسلمة
15/12/2021
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal) عن أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط لحظر الاستثمار الأميركي في أكبر شركة لتصنيع الطائرات المسيرة في العالم و7 شركات صينية أخرى بسبب أدوارها في الرقابة الصينية الجماعية على الجماعات العرقية المسلمة.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة عن إدراج الشركات الثماني في القائمة السوداء، اليوم الخميس، وإضافتها إلى قائمة الشركات التي تدعم اضطهاد الأقليات العرقية وفق الصحيفة.
وتشمل القائمة حسب وول ستريت جورنال العديد من المطورين الرائدين لتقنية التعرف على الوجه الذين قاموا بتوريد المنتجات إلى وكالات الأمن الصينية المشاركة في مراقبة واحتجاز أقلية الإيغور وغيرهم من الجماعات العرقية المسلمة.
المصدر : الجزيرة + وول ستريت جورنال