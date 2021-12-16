وزير الخارجية التركي: الرئيس أردوغان يزور الإمارات منتصف فبراير

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن العمل يجري لترتيب الزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات في 14-15 فبراير/شباط المقبل، وذلك بعدما زار ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد العاصمة أنقرة الشهر الماضي.

وأجرى جاويش أوغلو سلسلة لقاءات في الإمارات أمس الأربعاء، وأشار في تصريحاته إلى بدء التحضيرات لزيارة أردوغان للإمارات.

وذكر الوزير التركي أن العلاقات بين بلاده وأبو ظبي لم تكن بالمستوى المطلوب خلال السنوات الماضية، إلا أنها شهدت الآونة الأخيرة إرادة نحو التطبيع، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن زيارة ولي عهد أبو ظبي لأنقرة، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت "ناجحة جدا".

والتقى جاويش أوغلو ولي عهد أبو ظبي أمس، وقال إنهما بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مثل ليبيا والاتفاق النووي الإيراني. وأعرب عن تطلعه لتوقيع اتفاقيات تم التفاوض على مسوداتها والانتهاء منها، وذلك عند زيارة أردوغان للإمارات.

وأجرى الوزير التركي في وقت سابق مباحثات مع الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي.

وقال جاويش أوغلو إنه ناقش مع بن راشد علاقات التعاون ولا سيما في الاستثمار والتجارة، مشيرا إلى أن الجانبين سيبرمان اتفاقيات الفترة المقبلة.