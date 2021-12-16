غوتيريش يدعو اللبنانيين للوحدة.. وزير الاقتصاد: نعمل على عودة اجتماعات الحكومة

قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إن العمل جار على عودة اجتماعات مجلس الوزراء، وعلى تحسين الوضع السياسي لعودة عمل الحكومة، وتعزيز واستعادة الثقة فيها.

وأشار إلى أنه دون عودة اجتماعات مجلس الوزراء ستبقى الكثير من القرارات معطلة، ولا يمكن اتخاذها دون عودة اجتماعات الحكومة.

وأكد أن اللقاءات مع البنك الدولي في واشنطن كنت ممتازة، وأن هناك جهات دولية كثيرة تعطي الحكومة أملا كبيرا للمضي قدما في العمل لتنفيذ الخطة التي وعدت بها، وهو ما لمسه خلال اجتماعاته مع البنك الدولي.

وشدد على أن الحكومة حريصة على القيام بالإصلاحات الضرورية، و"سنبدأ برؤية بوادر الإصلاحات المطلوبة منا".

غوتيريش يدعو للوحدة

من جهة أخرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس المسؤولين السياسيين في لبنان إلى الوحدة قبل أن يقوم بزيارة رسمية إلى بيروت في نهاية الأسبوع لإبداء "تضامنه" مع الشعب اللبناني الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية خانقة.

وقال غوتيريش خلال لقاء صحفي عبر الفيديو "ما من إمكانية لعودة لبنان إلى الطريق الصحيح ما لم يدرك القادة السياسيون اللبنانيون أن هذا هو الوقت المناسب، وربما الوقت الأخير الممكن، لتوحيد صفوفهم".

وشدد على أن "الأمر الأول الضروري هو أن يوحد القادة السياسيون في لبنان صفوفهم".

وقال إن "الانقسامات بين القادة السياسيين في لبنان شلت المؤسسات، وهذا ما جعل من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإطلاق برامج اقتصادية فعّالة وإحلال الظروف الملائمة ليباشر البلد تعافيه".

وأكد غوتيريش أنه "لا يحق للقادة اللبنانيين أن يكونوا منقسمين في ظل أزمة خطيرة كهذه"، مضيفا أن "اللبنانيين وحدهم يمكنهم بالطبع أن يقودوا هذه العملية".

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا متسارعا فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 أغسطس/آب، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا. وتخلفت الدولة في مارس/آذار 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقا بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.

وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجيا إلى أن فقدت أكثر من 85% من قيمتها، وبات نحو 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجها من دوامة الانهيار.