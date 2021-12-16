كورونا.. الإصابات تتجاوز 271 مليون شخص والمتحورة "أوميكرون" تتفشى في أوروبا

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 271 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم، في حين تخطى إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس حاجز 5 ملايين و624 ألف وفاة، يأتي ذلك وسط مطالب أوروبية بإجراءات عاجلة لوقف انتشار المتحورة الجديدة "أوميكرون" مع تأكيد أن التطعيم وحده لا يكفي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس، في أكثر من 210 مناطق ودول، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر /كانون الأول 2019.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا من ناحية الوفيات بواقع 800 ألف و473 حالة، تليها البرازيل (نحو 617 ألفا) ثم الهند بأكثر من 476 ألفا، والمكسيك (297 ألفا) فروسيا بنحو 292 ألفا.

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن المتحورة أوميكرون تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأصبحت على الأرجح متفشية في معظم دول العالم.

خيمة لتقصي الإصابات بكورونا في أحد شوارع نيويورك (الفرنسية)

إصابات وأرقام

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن "77 دولة أبلغت حتى الآن عن إصابات بأوميكرون، لكن الواقع أن (هذه المتحورة) موجودة على الأرجح في معظم الدول حتى لو لم يتم رصدها بعد" مشيرا إلى أنها "تنتشر بوتيرة لم نرَ مثلها من قبل" مع أي متحورة أخرى.

وقد تصبح أوميكرون الأكثر انتشارا في أوروبا بحلول منتصف يناير/كانون الثاني، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن عدد المصابين بأوميكرون يتضاعف حاليا كل يومين إلى 3 أيام، ومن المتوقع أن تصبح هذه السلالة الأكثر انتشارا في هذه القارة العجوز الشهر المقبل.

وذكرت فون دير لاين أن 66% من سكان أوروبا طُعموا حتى الآن بشكل كامل، وأن 62 مليونا تلقوا جرعات معززة. وشددت على أن هذا الأمر يشكل أفضل حماية ممكنة ضد أوميكرون في الوقت الراهن.

واعتمادا على أرقام منظمة الصحة، فقد تم تسجيل أكثر من 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي فقط، 65% من هؤلاء تم تسجيلهم في أوروبا التي تصدرت أيضا نسبة المتوفين منهم وبنسبة متشابهة تقريبا.

المتحورة أوميكرون تنتشر بشكل سريع (شترستوك)

إجراءات وقيود

وللتصدي لتفشي الفيروس والسلالات المتحورة منه، بدأت اليونان وإسبانيا والمجر ومدينة برلين (ألمانيا) الأربعاء حملات تطعيم ضد كوفيد-19 للأطفال دون سن 12 عاما، وهي فئة عمرية من بين أكثر الفئات المعرضة للإصابة حاليا بأوروبا.

كذلك، أطلقت فرنسا حملتها لتحصين الأطفال الأربعاء، لكنها حصرتها في الوقت الراهن على الأطفال "المعرضين للخطر" الذين من المحتمل أن يصابوا بأشكال خطيرة من كوفيد-19.

وأصبح ممكنا تلقيح الأطفال -الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما- بنسخة من لقاح فايزر أقل قوة من النسخة المخصصة للبالغين، في الاتحاد الأوروبي، منذ سمحت بذلك الهيئة الناظمة الأوروبية للأدوية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وكانت الدانمارك والنمسا أولى الدول التي طبّقت ذلك.

يأتي ذلك في وقت فرضت بولندا قيودا جديدة على عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول المطاعم والفنادق والمسارح، الأربعاء، بنسبة 30% من السعة القصوى لها، بعدما بلغ عدد الوفيات اليومية بكوفيد-19 أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان الماضي مع تسجيل 669 وفاة في الساعات الـ 24 الماضية.

لكن هذه القيود الجديدة لا تنطبق على الأشخاص الملقّحين، مما يعطي أصحاب الأعمال والمديرين مسؤولية التحقق مما إذا كان الرواد ملقّحين أم لا.

وفي إيطاليا، أعلنت السلطات فرض شروط لدخول أراضيها على المسافرين من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الخميس، مع إلزامية إبراز اختبار سلبي بكوفيد للجميع وحجر صحي 5 أيام لغير الملقّحين.

أحد المستشفيات الإيطالية خلال استقبال مصابين بفيروس كورونا (غيتي-أرشيف)

مسيرات ورفض

وفي نيوزيلندا، نظم الآلاف مسيرات في ولنغتون العاصمة، اليوم، للاحتجاج على الإغلاق وفرض التطعيم للوقاية من كوفيد-19، هذا وقد وصلت نسبة المطعمين بشكل كامل إلى 90% من السكان.

وساعد الإغلاق الصارم وحملات التطعيم بهذا البلد في إبقاء معدلات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات المرتبطة بها منخفضة، لكنها أيضا أدت إلى انتقادات من جانب البعض الذين طالبوا بمزيد من الحرية وإنهاء شروط التطعيم الإلزامي.

وقد فرضت الحكومة التطعيم الإلزامي على المعلمين والعاملين في الصحة والشرطة، وغيرها من القطاعات التي تقدم خدمات للجمهور.

من جهتها، قالت كوريا الجنوبية اليوم إنها ستعيد فرض قواعد التباعد الاجتماعي، بعد 45 يوما من رفعها ضمن سياسة "التعايش مع كوفيد-19" في الوقت الذي هدد فيه زيادة الإصابات الجديدة والحالات الخطيرة بإرباك النظام الصحي في البلاد.

وقال رئيس الوزراء كيم بو-كيوم إن القيود ستعود بدءا من الثاني من يناير/كانون الثاني، وتقصر التجمعات على 4 أشخاص على الأكثر -شرط تلقيهم التطعيمات- وتلزم المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية بالإغلاق في التاسعة مساء، ودُور السينما ومقاهي الإنترنت في العاشرة مساء.