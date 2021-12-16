سوريا.. مقتل جندي في قصف إسرائيلي على نقاط عسكرية للنظام بالمنطقة الجنوبية

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن جنديا قتل جراء عدوان إسرائيلي برشقات صاروخية استهدفت بعض النقاط العسكرية للنظام بالمنطقة الجنوبية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس.

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها. وأشارت الوكالة إلى أن القصف أسفر أيضا عن وقوع خسائر مادية.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية".

ويأتي القصف الإسرائيلي الجديد بعد 9 أيام من إعلان النظام السوري عن هجمات جوية إسرائيلية استهدفت مرفأ مدينة اللاذقية غربي البلاد، مما أدى إلى اندلاع حرائق داخل المرفأ خلفت أضرارا مادية، ولم ترد معلومات بعد عن وقوع ضحايا.

وذكرت وكالة سانا حينها أن القصف أدّى إلى "اشتعال عدد من الحاويات التجارية" من دون وقوع خسائر بشرية، كما نقلت عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية تصدت للقصف الإسرائيلي.

وتشن إسرائيل هجمات من حين إلى آخر على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، ففي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قُتل 5 أشخاص بينهم 3 جنود سوريين في قصف إسرائيلي.

كما أصيب جنديان سوريان بجروح في الثامن من الشهر نفسه جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع وسط وغرب سوريا، وذلك بعد 5 أيام من قصف استهدف مستودعات سلاح تابعة لمقاتلين موالين لإيران في ريف دمشق، وفقا لناشطين.