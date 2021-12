المفرج عنها وصفت بالضئيلة وعديمة القيمة.. استمرار الحجب الكامل لـ520 وثيقة عن اغتيال الرئيس كينيدي

واشنطن- نشرت إدارة الأرشيف الوطني الأميركية أمس الأربعاء ما يقرب من 1500 وثيقة سرية تتعلق باغتيال الرئيس السابق جون كينيدي.

وأصبحت الوثائق متاحة في موقع الأرشيف الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ويتعلق كثير من الوثائق بـ"لي هارفي أوزوالد" الشخص الذي اغتال الرئيس السابق.

وجاء في بيان الإفراج عن الوثائق أنه "مع نشر وثائق اليوم تكون الإدارة قد أفرجت عن أكثر من 90% من السجلات المتعلقة باغتيال كينيدي منها 15ألفا و834 وثيقة تم إصدارها مسبقا، ولكنها تتضمن تنقيحات، و520 وثيقة تم حجبها بالكامل حتى الآن.

ويتوقع الباحثون في القضية ألا تتضمن الوثائق ما يمكنه أن يغير بشكل جوهري الفهم العام للظروف المحيطة بمقتل كينيدي.

وكان الكونغرس قد أقر عام 1992 قانون جون كينيدي للسجلات المتعلقة باغتياله، والذي كان جزئيا وراء اعتماده؛ الغضبُ الناجم عن فيلم المخرج الشهير أوليفر ستون "جيه إف كيه" (JFK). وتنتشر العديد من نظريات المؤامرة المتعلقة بحادثة اغتيال الرئيس الكاثوليكي الأول في التاريخ الأميركي.

ولقي كينيدي حتفه إثر إطلاق النار على موكبه المكشوف في أحد شوارع مدينة دالاس بولاية تكساس في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1963.

ونص القانون على ضرورة الكشف علنا عن جميع السجلات المرتبطة باغتيال كينيدي بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب، ومن بعده الرئيس جو بايدن سمحا بتأجيلات متعددة لنشر الوثائق بناء على توصيات من مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالات الأمن القومي الأخرى. وأمر ترامب في نهاية المطاف بنشر عشرات الآلاف من الوثائق، إلا أن معظمها كان يتضمن بعض التنقيحات.

وظهر أن الغالبية العظمى من الوثائق التي أفرج عنها الأرشيف الوطني -وتقدر بـ1500 وثيقة- ما هي إلا نسخ مكررة من وثائق سبق إصدارها ولم يكشف أمس إلا عن بضع كلمات كانت منقحة في الماضي، وهذه الكلمات غالبا ما يكون ضمنها اسم أحد العاملين في وكالة الاستخبارات المركزية، والبعض الأخر لم يشهد أي تغييرات على الإطلاق.

ولا يزال هناك أكثر من 10 آلاف وثيقة إما منقحة جزئيا أو محجوبة بالكامل، ولم يتم الكشف عنها بعد. وقرر الرئيس بايدن استمرار سريتها حتى ديسمبر/كانون الأول 2022 على أقرب تقدير بموجب أمر تنفيذي رئاسي أصدره بايدن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتسبب ذلك في زيادة غضب المؤرخين والباحثين من السلطات الأمنية الفدرالية التي يتهمونها بعرقلة قرار الكونغرس بالإفراج عن كل الوثائق.

ووصف لاري ساباتو الوثائق التي تم الإفراج عنها بأنها "ضئيلة ولا قيمة لها"، وغرد ساباتو -وهو مؤرخ شهير وبروفيسور بجامعة فرجينيا ومتخصص في اغتيال الرئيس كينيدي- يقول "بالنسبة لأولئك، مثلنا، الذين يراجعون وثائق اغتيال كينيدي الصادرة للتو من الأرشيف الوطني، يجب أن يضعوا في اعتبارهم ما قاله لي مصدر جيد ذات مرة بصراحة "نتوقع أن نرى كل شيء (الوثائق والتنقيحات) بحلول عام 2063 مع حلول الذكرى المئوية للاغتيال".

ثم أضاف ساباتو -في تغريدة لاحقة- أنه "يجب أن تكون ساذجا جدا لتصدق أن كل المعلومات الرسمية عن اغتيال كينيدي، نجت ليتم تسليمها للإفراج عنها في نهاية المطاف!، لقد أتلفت بعض الوثائق بقصد أو عن غير قصد، ودمر بعضها، وهناك معلومات أخرى لم تكن مكتوبة".

