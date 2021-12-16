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سياسة|يمن

البحرية الأميركية تختبر سلاحا جديدا في خليج عدن

البحرية الأميركية: سلاح الليزر الجديد نجح في تدمير هدف عائم (مواقع التواصل)
16/12/2021

أعلنت البحرية الأميركية أنها اختبرت سلاح ليزر جديدا في خليج عدن، قد يستخدم لمواجهة الزوارق المسيرة المفخخة التي نشرها الحوثيون في البحر الأحمر، وفقا للجيش الأميركي.

وقال الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية، في بيان نشره أمس الأربعاء، إن السفينة "يو إس إس بورتلاند" (USS Portland) اختبرت السلاح الجديد الثلاثاء، وأضاف أنه نجح في تدمير هدف عائم.

وكانت السفينة "يو إس إس بورتلاند" قد اختبرت السلاح نفسه في مايو/أيار 2020، غير أن التجربة كانت آنذاك لإسقاط طائرة مسيرة.

وتنظر الولايات المتحدة بقلق إلى أنشطة الحوثيين بالبحر الأحمر، وتتهم تقارير أميركية إيران بدعم الحوثيين في إطار طموحاتها الإستراتيجية للتحكم في مضيق باب المندب على الطرف الجنوبي للبحر الأحمر الذي يُعد ممرا حيويا للسفن التجارية.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء العُمانية اليوم إن سفنا من البحرية السلطانية العُمانية، ونظيرتها الإيرانية، تقوم بتنفيذ فعاليات تدريبات بحرية سنوية مشتركة في المياه الإقليمية الإيرانية.

ووفقا لهذه الوكالة، تأتي المناورات ضمن "الخطط التدريبية التي تنتهجها قوات السلطان المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات".

المصدر : الجزيرة

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Published On 5/7/2021

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