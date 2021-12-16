أعلنت البحرية الأميركية أنها اختبرت سلاح ليزر جديدا في خليج عدن، قد يستخدم لمواجهة الزوارق المسيرة المفخخة التي نشرها الحوثيون في البحر الأحمر، وفقا للجيش الأميركي.

وقال الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية، في بيان نشره أمس الأربعاء، إن السفينة "يو إس إس بورتلاند" (USS Portland) اختبرت السلاح الجديد الثلاثاء، وأضاف أنه نجح في تدمير هدف عائم.

وكانت السفينة "يو إس إس بورتلاند" قد اختبرت السلاح نفسه في مايو/أيار 2020، غير أن التجربة كانت آنذاك لإسقاط طائرة مسيرة.

Amphibious transport dock ship USS Portland (LPD 27) conducted a high-energy laser weapon system demonstration, Dec. 14, while sailing in the Gulf of Aden. Read more ⬇️https://t.co/nYWqgtbLdQ pic.twitter.com/L0xfysIG1q — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) December 15, 2021

وتنظر الولايات المتحدة بقلق إلى أنشطة الحوثيين بالبحر الأحمر، وتتهم تقارير أميركية إيران بدعم الحوثيين في إطار طموحاتها الإستراتيجية للتحكم في مضيق باب المندب على الطرف الجنوبي للبحر الأحمر الذي يُعد ممرا حيويا للسفن التجارية.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء العُمانية اليوم إن سفنا من البحرية السلطانية العُمانية، ونظيرتها الإيرانية، تقوم بتنفيذ فعاليات تدريبات بحرية سنوية مشتركة في المياه الإقليمية الإيرانية.

ووفقا لهذه الوكالة، تأتي المناورات ضمن "الخطط التدريبية التي تنتهجها قوات السلطان المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات".