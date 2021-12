أعلنت البحرية الأميركية أنها اختبرت سلاح ليزر جديدا في خليج عدن، قد يستخدم لمواجهة الزوارق المسيرة المفخخة التي نشرها الحوثيون في البحر الأحمر، وفقا للجيش الأميركي.

وقال الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية، في بيان نشره أمس الأربعاء، إن السفينة "يو إس إس بورتلاند" (USS Portland) اختبرت السلاح الجديد الثلاثاء، وأضاف أنه نجح في تدمير هدف عائم.

وكانت السفينة "يو إس إس بورتلاند" قد اختبرت السلاح نفسه في مايو/أيار 2020، غير أن التجربة كانت آنذاك لإسقاط طائرة مسيرة.

Amphibious transport dock ship USS Portland (LPD 27) conducted a high-energy laser weapon system demonstration, Dec. 14, while sailing in the Gulf of Aden. Read more ⬇️https://t.co/nYWqgtbLdQ pic.twitter.com/L0xfysIG1q

