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سياسة|يمن

دمر مواقع للحوثيين بصنعاء.. التحالف يعترض صاروخين أطلقا باتجاه أبها السعودية

الحوثيون يستهدفون مطار أبها الدولي جنوبي السعودية بصاروخ "كروز"
مطار أبها الدولي جنوبي السعودية تعرض للاستهداف من الحوثيين أكثر من مرة (الجزيرة)
15/12/2021

قال المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن التحالف اعترض ودمر صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينة أبها، كما دمر موقعين للصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة في صنعاء.

وأضاف التحالف أنه دمر ورشتين لتجميع وتركيب صواريخ بعيدة المدى في مديرية بني الحارث، وموقعا قيد الإنشاء أُعيد تأهيله لأنشطة الطائرات المسيّرة.

من جهة أخرى، ذكر التحالف أن مقذوفا معاديا سقط بالمنطقة الصناعية في جازان، ما تسبب في أضرار مادية بـ3 ورش صناعية واحتراق 3 مركبات مدنية.

واعتبر التحالف محاولات الحوثيين استهداف منشآت مدنية انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

في المقابل، قال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، إنهم شنوا هجوما على مرابض للطائرات بقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وأهداف حيوية في جازان بـ5 صواريخ بعيدة المدى ووصف الإصابات بالدقيقة.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات.

من ناحية أخرى، قال المرصد اليمني للألغام إن طفلين تُوفيا وأصيب ثالث جراء انفجار عبوة ناسفة مموّهة على شكل لعبة في مديرية حَيْس، بمحافظة الحُديدة غربي اليمن.

وكان مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن ذكر في وقت سابق أن فرقه الهندسية نزعت أكثر من 600 لغم أرضي وعبوة ناسفة، قال إن الحوثيين زرعوها في محيط حَيْس في الأسابيع الماضية.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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