وزير داخلية لبنان يأمر بترحيل أعضاء جمعية "الوفاق" البحرينية

طلب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي من المديرية العامة للأمن العام اتخاذ جميع الإجراءات الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية "الوفاق" البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، اليوم الأربعاء، إن الطلب جاء لما سبّبه انعقاد المؤتمر الصحفي لجمعية الوفاق في الـ11 من ديسمبر/كانون الأول الجاري في بيروت من "إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، وضرر بمصالح الدولة اللبنانية".

ويأتي هذا الإجراء بعد طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من النيابة العامة إجراء التحقيقات اللازمة بخصوص المؤتمر، وذلك في أعقاب تقديم المنامة احتجاجا رسميا إلى لبنان بشأنه.

ونظمت جمعية الوفاق مؤتمرًا صحفيًّا في بيروت يوم السبت الماضي. وفي اليوم اللاحق، أعلنت وزارة خارجية البحرين تقديمها "احتجاجًا شديد اللهجة" إلى الخارجية اللبنانية بشأن الاستضافة "غير المقبولة إطلاقًا".

وفي مؤتمرها ببيروت، تحدثت جمعية "الوفاق" المحظورة في البحرين عن "انتهاكات حقوقية" تعرض لها مواطنون في المملكة في العامين الماضيين.

ويتزامن هذا مع أزمة دبلوماسية مستمرة بين لبنان ودول خليجية، في مقدمتها السعودية، جراء تصريح بشأن الحرب في اليمن أدلى به جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا للإعلام في لبنان وقاده إلى الاستقالة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري.