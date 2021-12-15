وجّها رسائل للغرب.. رئيسا روسيا والصين يشيدان بتنسيقهما على المستوى الدولي

أكد رئيسا روسيا والصين اليوم الأربعاء عمق العلاقات بين بلديهما، وأشادا بتنسقيهما على الساحة الدولية، في وقت تواجه فيه موسكو وبكين ضغطا متزايدا من القوى الغربية بزعامة واشنطن.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ التنسيق الروسي-الصيني على الساحة الدولية أصبح عاملا للاستقرار في العالم، مشيرا إلى أنّ العلاقات بين الدولتين نموذج حقيقي يحتذى به في القرن الـ21.

كلام بوتين جاء خلال ثاني قمة يعقدها عن بعد مع الزعيم الصيني شي جين بينغ هذا العام. وقال الكرملين إن بوتين أطلع نظيره الصيني على سير الاتصالات مع واشنطن والناتو بشأن الضمانات الأمنية.

من جهته، أبدى الرئيس الصيني استعداده لتعاون بلاده مع روسيا وفتح صفحة مميزة من العلاقات بين البلدين.

وقال شي إن على الصين وروسيا أن تبذلا مزيدا من الجهود المشتركة للحفاظ على المصالح الأمنية لبعضهما.

وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن شي أبلغ بوتين أن "قوى عالمية محددة" تتدخل حاليا في الشؤون الداخلية للصين وروسيا بذريعة الديمقراطية، وتدهس "بوحشية" على القانون الدولي والأعراف الدولية المُسّلم بها.





تسييس الرياضة

وأبدى الرئيسان توافقهما في خضم توتر علاقاتهما مع الغرب، فأكد الرئيس الروسي حضوره دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وأشاد بوتين بطبيعة العلاقة بين القوتين المرتكزة على أساس "عدم التدخل"، و"احترام مصالح كل منهما"، و"تصميمهما على تحويل الحدود المشتركة إلى حزام سلام أبدي وعلى حسن الجوار".

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه ونظيره يعارضان "أي محاولة لتسييس الرياضة والأولمبياد".

وتنتقد واشنطن وحلفاؤها الصين بانتظام بشأن تايوان، وسوء معاملة الأقلية المسلمة الإيغور، وتقييد الحريات السياسية في إقليم هونغ كونغ.

ومن هذا المنطلق قررت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وترى موسكو في هذه "المقاطعة الدبلوماسية" محاولة لتسييس الألعاب.

وتعدّ روسيا نفسها كذلك ضحية لسياسة الغرب المعادية للروس في مجال الرياضة، وتعتقد أن خصومها الجيوسياسيين استغلوا فضيحة المنشطات الواسعة التي قوّضت مصداقيتها الرياضية على مدى سنوات.





الطاقة والاقتصاد

وعززت موسكو وبكين، العضوتان الدائمتان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، علاقاتهما في مجالات الاقتصاد والدفاع والطاقة.

ويستهدف الغرب روسيا الآن بسبب مناوراتها العسكرية على الحدود الأوكرانية، مما يثير مخاوف البعض من غزو أوكرانيا.

وفي المقابل، تقول موسكو إنها تشعر بالتهديد من تزايد الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، ولا سيما من دعمه لأوكرانيا.

وسيُبحث هذا الملف اليوم الأربعاء في قمة الشراكة الشرقية بين الاتحاد الأوروبي وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، وتنظر موسكو إلى هذه القمة بعين الريبة.