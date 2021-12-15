تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|فلسطين

هنية: نرفض مقايضة الحصار والإعمار والأسرى بأي أثمان سياسية وقدمنا لمصر رؤيتنا لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني

Chairman of Hamas Political Bureau Ismail Haniyeh in Istanbul ​​​​​​​
إسماعيل هنية (وكالة الأناضول-أرشيف)
14/12/2021

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية عن تقديم حركته رؤيتها لمصر فيما يتعلق بالوحدة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وأكد هنية رفض حماس مقايضة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة أو إعادة الإعمار أو صفقة تبادل الأسرى بأي أثمان سياسية.

وفي كلمة بثتها قناة الأقصى التابعة لحماس بمناسبة الذكرى 34 لتأسيس الحركة، أشار هنية إلى أن حركته أرسلت لمصر رؤيتها بشأن بناء الوحدة الوطنية بدءا من بناء القيادة الفلسطينية الموحّدة عبر منظمة التحرير الفلسطينية، مرورا بترتيب مؤسسات الحكم داخل الضفة وغزة، مع الاتفاق على برنامج سياسي لهذه المرحلة، وإستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال.

ومنذ منتصف عام 2007، يسود انقسام بين حركتي حماس والتحرير الفلسطيني (فتح) ولم تفلح وساطات واتفاقات في إنهائه.

وبخصوص الضغط على حماس لدفعها إلى تقديم تنازلات سياسية، قال رئيس المكتب السياسي لحماس إن ما لم يؤخذ من غزة بسيف الحصار والحروب لا يمكن أن يؤخذ بسيف الإعمار أو سيف التبادل (للأسرى).

وأضاف أن كافة المحاولات التي كانت تهدف إلى دفع حماس "إما بالحصار أو بالحرب أو بالعدوان أو بالمؤامرات، للتخلّي عن أي من ثوابت الشعب فشلت ولم تنجح".

ويعاني سكان قطاع غزة، الذين تزيد أعدادهم عن مليوني نسمة، من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة جراء استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي للعام الـ15 على التوالي، فاقمها تأخر إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو/ أيار الماضي.

صفقة التبادل

وفي حديثه عن المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، قال هنية إن قضية الأسرى على رأس أولويات حركته، وفصائل المقاومة الفلسطينية، وعبر عن دعم حركته للمعارك التي يخوضها الأسرى ضد إدارة السجون الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، أوضح هنية أن "معركة تحرير الأسرى معركة مفتوحة في كل الأماكن والأزمنة والساحات، ولن نصبر طويلاً على بقاء أسرانا في سجون الاحتلال".

وأضاف أن "ما لدى القسام من أسرى الاحتلال لن ينعموا برؤية الشمس إلا إذا تنعم بها أسرانا وعانقوا شمس الحرية".

وتحتفظ حماس بـ4 إسرائيليين بينهم جنديان أسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، والآخران دخلا القطاع في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وفي موضوع مخيمات لبنان، أكد هنية رفض حماس محاولات تفجير أو تفخيخ ساحة المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأشار إلى أن حماس "تنظر بخطورة بالغة للأحداث المؤسفة التي جرت في مخيم البرج الشمالي في لبنان، بإطلاق نار من فئة من شأنها أن تقصم الظهر وأن تضع عقبة أمام الوحدة الفلسطينية".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

مسيرات في ذكرى تأسيس حماس.. الحركة تحذر إسرائيل من المماطلة بتنفيذ التزاماتها وتتعهد بالإفراج عن الأسرى

شهدت مناطق مختلفة من قطاع غزة احتفالات حاشدة بالذكرى الـ34 لانطلاق حركة حماس، والتي حذرت بدورها إسرائيل من مغبة المماطلة في تنفيذ تعهداتها، كما وعدت ببذل كل الجهود للإفراج عن الأسرى.

Published On 10/12/2021
Palestinians take part in a rally marking the 34th anniversary of Hamas' founding, in the northern Gaza Strip

تصاعد التحذير الإسرائيلي من تنامي شعبية حماس في القدس.. لماذا الآن؟

أعاد اشتباك نفذه مقدسي محسوب على “حماس” -على بوابات المسجد الأقصى- الهواجس الإسرائيلية من تنامي شعبيتها ودورها. ويرجّح محللون أن يكثف الاحتلال من هجمته ضد الإسلاميين في الضفة والقدس المحتلة.

Published On 25/11/2021
Israeli security personnel secure the scene following an incident in Jerusalem's Old City

أكاديمي بريطاني إسرائيلي: إدراج حماس في قائمة "الإرهاب" استمرار للخيانة البريطانية للفلسطينيين منذ وعد بلفور

انتقد آفي شلايم المؤرخ الإسرائيلي البريطاني والأستاذ الفخري للعلاقات الدولية بجامعة أوكسفورد، بشدة، تصنيف بريطانيا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة “إرهابية”.

Published On 1/12/2021

بعد تلويح حماس بالتصعيد.. إسرائيل تعلن شروط تخفيف الحصار والأمم المتحدة تؤكد تفاقم الوضع الإنساني بغزة

ردت إسرائيل على تلويح حركة حماس بالتصعيد بوضع شروط لتخفيف الحصار عن غزة، وأعلنت اكتمال بناء جدار على حدود القطاع، في حين أكدت الأمم المتحدة أن الحصار فاقم الوضع الإنساني في غزة.

Published On 8/12/2021
Israel reveals underground barrier along the Gaza Strip border

المزيد من سياسة

الأكثر قراءة