ديلي بيست: ترامب العجوز يبدو أضعف وأضعف.. أمر محزن!

وصف مقال في ديلي بيست (Daily Beast) الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالعجوز الذي يبدو في حالة ضعف تثير الشفقة. وتساءل كاتب المقال مات لويس: هل بدأ ترامب يفقد سيطرته على الحزب الجمهوري؟

واستشفت الإجابة من مقال بصحيفة "ناشونال جورنال" (National Journal) مؤخرا ضمَّنه كاتبه جوش كراوشار بعض النقاط البيانية التي تشير إلى أن بريق ترامب قد يتلاشى.

أولها، أن مرشح ترامب المعتمد شين بارنيل أُجبر على الانسحاب من سباق مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا. ثانيا، أن النائب الجمهوري مو بروكس، مرشح ترامب الداعم لمجلس الشيوخ بولاية ألاباما، يسجل تراجعا أمام مرشحة أصغر سنا تدعى كاتي بريت.

ثالثا، لم تحظ جولة ترامب مع الصحفي المرموق بيل أورايلي بالزخم الذي كان متوقعا بل بدت الكثير من المقاعد خالية. رابعا، هُزمت سوزان رايت، المرشحة المؤيدة لترامب في انتخابات تكساس الخاصة، في سباق كان هدفه أن تحل محل زوجها الراحل.

والمثال الخامس في كارولينا الشمالية، حيث أفادت صحيفة هيل بأنه "على الرغم من فوزه بتأييد الرئيس السابق في وقت مبكر، فقد فشل النائب الجمهوري تيد بود حتى الآن في أن يصبح في طليعة الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مع منافسه الرئيسي الحاكم السابق بات ماكروري في صناديق الاقتراع".

استطلاع أجراه مركز بيو في سبتمبر/أيلول أظهر أن 44% فقط من الجمهوريين يريدون ترامب أن يترشح للرئاسة مرة أخرى، و32% يريدونه أن يعتزل السياسة تماما

ومع ذلك فهذا لا يعني، كما يقول الكاتب، أن ترامب لن يكون مرشح 2024، ولكن استطلاعا أجراه مركز بيو في سبتمبر/أيلول (نشر في أكتوبر/تشرين الأول) أظهر أن 44% فقط من الجمهوريين يريدونه أن يترشح للرئاسة مرة أخرى، في حين يريده 32% أن يعتزل السياسة تماما.

ولفت الكاتب إلى أن ترامب حريص على خوض الانتخابات التمهيدية الرئاسية للجمهوريين لعام 2024 وأن سيطرته على الحزب مطلقة "ولكن الجميع يحتاج إلى بعض الصبر" كما قال السناتور الجمهوري كريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي السابق الذي أشار إلى أن ترامب يعوقه حقيقة أنه ليس له وجود على وسائل التواصل الاجتماعي.

واختتم مقاله بأن الترندات (Trends) تأتي وتذهب، وينجرف الناس إليها قبل الانتقال إلى الشيء الجديد واللافت. والأميركيون يميلون إلى الحداثة، ولذا يجب على ترامب المتزوج 3 مرات تقدير هذا المفهوم، حيث يبدو أن الدولة قد تكون مستعدة أخيرا لطي صفحة الماضي.