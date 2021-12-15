مفاوضات فيينا.. القوى الغربية تكثف ضغوطها على إيران وطهران تنفي فرض شروط جديدة وتتمسك برفع العقوبات

كثفت الدول الغربية المنخرطة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ضغوطها على إيران، في حين نفت طهران فرض شروط جديدة، وأكدت تمسكها برفع كل العقوبات المفروضة عليها.

فقد أصدرت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا مساء أمس الثلاثاء بيانا مشتركا قالت فيه إن تصعيد إيران لبرنامجها النووي أفرغ بالكامل خطة العمل الشاملة المشتركة، ودعت طهران إلى الاختيار بين انهيار هذه الخطة والصفقة العادلة والشاملة لصالح الشعب والأمة الإيرانية.

وقالت الدول الثلاث إن برنامج إيران النووي أصبح أكثر تقدما اليوم مما كان عليه في أي وقت مضى، كما أشارت إلى تراجع إيران عن التسويات التي تم التوصل إليها بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة في فيينا، حيث قدمت إيران خلالها مطالب إضافية، وفق البيان.

وذكر البيان أن إيران قامت مؤخرا بتسريع وتيرة الانتهاكات الأكثر حساسية لخطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرا إلى إن طهران قلصت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتركت المجتمع الدولي أقل اطلاعا على وضع برامجها النووية.

ويأتي البيان المشترك في وقت تتبادل إيران والدول الغربية الاتهامات بشأن الطرف المتسبب في تعثر المفاوضات التي استؤنفت في 29 نوفمبر/تشرين الماضي.

وفي مواجهة احتمال فشل محادثات فيينا، قالت واشنطن إنها باشرت بالفعل مناقشة البدائل المتاحة مع شركائها وحلفائها، وذلك وسط تقارير عن إمكانية اللجوء للخيار العسكري لوقف البرنامج النووي الإيراني.

من جانبها، تؤكد طهران أنها جادة في المفاوضات ولكنها لن تقبل بأقل من اتفاق عام 2015 الذي قيّد أنشطتها النووية مقابل رفع بعض العقوبات عنها.





تراشق بمجلس الأمن

وقد انتقل التراشق بين طهران والقوى الغربية إلى أورقة مجلس الأمن الدولي الذي عقد أمس الثلاثاء جلسة مفتوحة بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

فخلال الجلسة، دعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إيران إلى العودة للامتثال لاتفاق عام 2015 خلال وقت قصير.

وانتقدت غرينفيلد ما وصفته بافتقار طهران إلى الجدية في محادثات فيينا بشأن الإمتثال لخطة العمل المشتركة، معتبرة أن العملية الدبلوماسية الجارية بالعاصمة النمساوية تظل أفضل نهج للحد من برنامج إيران النووي.

من جهتها، قالت المندوبة البريطانية باربارا ودوورد إنه إذا ما واصلت إيران مسارها الحالي في التصعيد النووي فستكون مسؤولة عن إثارة أزمة خطيرة تتطلب استجابة قوية من مجلس الأمن، حسب تعبيرها.

أما سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفييه فقال إن باب إحياء الاتفاق النووي الإيراني مفتوح الآن لكنه حذر من الوصول إلى طريق مسدودة.

في المقابل، قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي إن إيران لا تفرض أي شروط مسبقة أو شروط جديدة في مفاوضات فيينا.

وأضاف روانجي أن طهران تتحدث عن نفس الشروط المضمنة في خطة العمل الشاملة المشتركة والتي أدت إلى التزامات متبادلة من الطرفين.

وأكد المندوب الإيراني أنه بدون تلبية كاملة لهذه الشروط، تصبح الاتفاقية غير مجدية للشعب الإيراني، وشدد على ضرورة التنفيذ الكامل وغير المشروط والقابل للتحقق لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وذكر أن محاولات ربط تنفيذ الخطة بقضايا خارجية أو إثارة أفكار مثل إعادة التفاوض عليها أو توسيع نطاقها أو تمديد أطرها الزمنية غير مقبولة ومحكوم عليها بالفشل.

وكانت طهران قد جددت الحديث عن جديتها في التفاوض وتمسكها بأن يفضي هذا التفاوض إلى رفع العقوبات عنها بشكل كامل، وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن بلاده قدّمت مقترحات تتوافق مع بنود اتفاق عام 2015.

وبالتوازي، ذكرت الخارجية الإيرانية أن هناك تقدما في المفاوضات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أنه قد يتم التوصل قريبا لاتفاق مع الوكالة.