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سياسي|سياسة|قطر

مسؤول قطري: نوف المعاضيد في أمان وبصحة جيدة

نوف المعاضيد
الناشطة القطرية نوف المعاضيد (مواقع التواصل)
15/12/2021-|آخر تحديث: 16/12/202112:59 AM (مكة المكرمة)

أكد مسؤول قطري أن الناشطة نوف المعاضيد في وضع آمن، مما يضع حدا لشائعات أثيرت مؤخرا حول تعرضها للخطر بعد توقفها عن التدوين على تويتر منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي حديث لصحيفة غارديان (The Guardian) البريطانية شدد المسؤول القطري على أن المعاضيد في أمان وفي صحة جيدة، موضحا أنه ليس بإمكانه الحديث علنا عن هذه القضية نظرا لطلب يتعلق باحترام الخصوصية.

وكانت مجموعات حقوقية طالبت السلطات القطرية بكشف مصير نوف المعاضيد التي سبق أن كتبت أنها تتعرض للتهديد من عائلتها.

وعبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم على مصير الناشطة المعاضيد.

المصدر : الصحافة البريطانية

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