سفينة حربية ألمانية تدخل بحر جنوب الصين لأول مرة منذ نحو عقدين

دخلت سفينة حربية ألمانية بحر جنوب الصين اليوم الأربعاء لأول مرة منذ نحو 20 عاما، في تحرك تنضمّ به برلين إلى دول غربية أخرى في توسيع وجودها العسكري في المنطقة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في برلين إن سفينة تابعة للبحرية الألمانية دخلت بحر جنوب الصين في طريقها إلى سنغافورة في رحلة يتوقع أن تستغرق بضعة أيام.

وتعدّ الفرقاطة بايرن أول سفينة حربية ألمانية تعبر بحر جنوب الصين منذ عام 2002، الذي يمر من خلاله نحو 40% من حجم التجارة الخارجية نحو أوروبا.

وقال مسؤولون في برلين إن البحرية الألمانية ستلتزم بالإبحار في ممرات التجارة المشتركة، في حين أوضحت الحكومة الألمانية أن المهمة بمنزلة تأكيد أن برلين لا تقبل مطالبات الصين بالمنطقة.

وتطالب بكين بالسيادة على بحر جنوب الصين بالكامل، وذلك رغم أن محكمة دولية قضت بأنه لا يوجد أي أساس قانوني لمطالبات الصين.

كما عمدت بكين إلى إنشاء مواقع عسكرية على جزر اصطناعية في مياه البحر الغني بحقول الغاز والموارد السمكية.