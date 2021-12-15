مناورات على عدة جبهات.. القوات الروسية تستخدم إس-400 في القرم وتجهز صواريخ إسكندر قرب حدود أوكرانيا

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء أنها أجرت تدريبات عسكرية مقررة في شبه جزيرة القرم -التي ضمتها من أوكرانيا عام 2014- باستخدام منظومة الدفاع الجوي "إس-400" (S-400) كما تقوم بمناورات أخرى بصواريخ إسكندر على بعد 100 كيلومتر فقط من الحدود الأوكرانية.

وتأتي هذه المناورات وسط مخاوف غربية من غزو روسي محتمل للأراضي الأوكرانية، إذ تقول كييف إن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل قرب الحدود الشرقية لأوكرانيا.

وقالت قيادة المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية إنها أجرت تدريبات تكتيكية مقررة سلفا في شبه جزيرة القرم، وأوضحت أنها تأتي على خلفية التوتر في البحر الأسود وأوكرانيا.

وتجري القوات الروسية اليوم أيضا مناورات بأنظمة صواريخ إسكندر الباليستية في النواحي الغربية والشرقية للبلاد. وتعمل موسكو على التأكد من جاهزية هذه الصواريخ في مقاطعة كورسك غربي روسيا، على بعد 100 كيلومتر فقط من الحدود الأوكرانية.

وقال الجيش الروسي إن الوحدات الخاصة تقوم بتحميل الصواريخ على قاذفات والدخول بها إلى مواقع قتالية متنوعة ومعقدة التضاريس. ويشارك في التدريبات أكثر من 100 عسكري وحوالي 20 قطعة من المعدات والآليات العسكرية.

ويأتي هذا في الوقت الذي تطالب فيه روسيا القوى الغربية بضمانات لعدم تمدد حلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO) باتجاه حدودها.

قمة روسية صينية

وفي خضم هذه التوترات، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع قمة عبر الفيديو مع نظيره الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء، وقال إن التنسيق الروسي الصيني على الساحة الدولية أصبح عاملا للاستقرار في العالم وإن العلاقات بين البلدين "نموذج حقيقي يحتذى في القرن الـ21".

ورأى بوتين أن البلدين يواجهان انتقادات وضغوطا من الغرب، وأشار إلى أنه سيحضر افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين وأنه يرفض "تسييس الرياضة"، وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة ودول غربية عدة مقاطعة هذه الألعاب دبلوماسيا.

وقال الكرملين إن موسكو ستطلع بكين على سير اتصالاتها مع واشنطن والناتو بشأن الضمانات الأمنية المطلوبة، مشيرا إلى أن روسيا سلمت الولايات المتحدة مقترحات بشأن تلك الضمانات وأنها مستعدة لمناقشتها بشكل علني.

وكان بوتين قد دعا أمس الثلاثاء إلى إجراء مفاوضات "فورية" مع الناتو والولايات المتحدة حول الضمانات التي ينبغي تقديمها لموسكو بشأن أمنها، على خلفية التوترات المتصاعدة على الحدود الأوكرانية الروسية.





موسكو تطلب ضمانات

وأوضح الكرملين -في بيان بعد محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي ونظيره الفنلندي ساولي نينيستو- أن "بوتين أشار إلى ضرورة أن تطلق فورا مفاوضات مع الولايات المتحدة والناتو لتحديد الضمانات القانونية لأمن بلادنا". وفنلندا هي وسيط تقليدي بين روسيا وخصومها الغربيين.

ويرى بوتين أن مثل هذه المحادثات يجب أن تفضي إلى "منع التوسع المستقبلي للحلف نحو الشرق ونشر منظومات أسلحة تهدد روسيا في أوكرانيا وفي دول أخرى مجاورة".

وكرر الرئيس الروسي الرسالة في محادثة هاتفية أخرى -أمس الثلاثاء- مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وطالبه بـ"التعامل بتفهم مع المخاوف" الروسية، وفق ما أفاده الكرملين.

من جهته، قال الإليزيه إن ماكرون أكد لبوتين خلال المحادثة تمسك فرنسا بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وعزمه على العمل في سبيل تنفيذ اتفاقات مينسك ضمن الإطار المسمى نورماندي الذي تقوم فيه فرنسا وألمانيا بدور الوساطة بين أوكرانيا وروسيا.

في السياق نفسه، أجرت كارين دونفريد مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون أوروبا وأوراسيا مباحثات في موسكو اليوم مع سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي تناولت الأزمة الأوكرانية والتوتر الراهن بين روسيا والغرب.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن المباحثات تناولت مسألة الضمانات الأمنية في ظل محاولات واشنطن والناتو "تغيير الوضع السياسي العسكري في أوروبا لصالحهما"، وفق البيان.

من ناحية أخرى يبحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني الجديد أولاف شولتز المخاوف من غزو روسي محتمل، وذلك على هامش قمة الشراكة الشرقية التي تجمع الاتحاد الأوروبي و6 دول من شرق أوروبا في بروكسل.





تلويح بعقوبات غير مسبوقة

وتؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون أنهم سيواجهون روسيا بعقوبات لم يسبق لها مثيل إذا أقدمت على اجتياح أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتشديد عقوباته واتخاذ "إجراءات غير مسبوقة" ضد روسيا إذا صعدت تصرفاتها ضد أوكرانيا.

وتابعت في كلمة أمام البرلمان الأوروبي "ردنا على أي تجاوز آخر قد يأتي في صورة تصعيد قوي في منظومة العقوبات القائمة وتوسيع نطاقها".

وأضافت "بالطبع نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية غير مسبوقة ستكون لها عواقب وخيمة على روسيا"، مشيرة إلى أن الاتحاد تعاون مع الولايات المتحدة على وضع خيارات يفوق تأثيرها العقوبات الحالية التي تستهدف قطاعات المال والطاقة والدفاع والسلع ذات الاستخدام المزدوج.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز -في كلمة أمام البرلمان- إن أي انتهاك لوحدة الأراضي الأوكرانية سيكون له "ثمن باهظ".

وأضاف أنه لا يزال يرغب في إجراء حوار مع روسيا متى كان ذلك ممكنا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك -أمس الثلاثاء بعدما أجرت اتصالا هاتفيا مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف- إن "أي شكل من أشكال التدخل في سيادة أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة ذات طبيعة اقتصادية ودبلوماسية على النظام الروسي".