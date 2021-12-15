ألمانيا تعلن طرد دبلوماسييْن روسييْن وموسكو تتوعد بالرد

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية استدعاء السفير الروسي في برلين وإبلاغه بأن اثنين من موظفي السفارة الروسية لم يعد مرغوبا في وجودهما على الأراضي الألمانية. ويعني هذا الإعلان في الأعراف الدبلوماسية طرد الأشخاص المعنيين بهذا القرار.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، إنه تم إخطار السفير الروسي سيرجي نيتشاييف بهذا القرار خلال محادثة في وزارة الخارجية.

وجاء هذا الإجراء على خلفية قضية مقتل مواطن جورجي من أصل شيشاني في برلين عام 2019، وتعتقد ألمانيا أن الاستخبارات الروسية وراء اغتياله.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية إن جريمة القتل هذه تمت بأمر من جهاز الأمن الفدرالي الروسي، وفقا لقرار المحكمة، وتشكل انتهاكا خطيرا لقانون ألمانيا وسيادتها.

من جانبها، شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أن قرار برلين الأخير لن يبقى دون رد مناسب من قبل موسكو.