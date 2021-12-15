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سياسة|روسيا

ألمانيا تعلن طرد دبلوماسييْن روسييْن وموسكو تتوعد بالرد

وزيرة الخارجية الألمانية اتهمت موسكو بالمسؤولية عن جريمة اغتيال المواطن الجورجي في برلين عام 2019 (رويترز)
15/12/2021

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية استدعاء السفير الروسي في برلين وإبلاغه بأن اثنين من موظفي السفارة الروسية لم يعد مرغوبا في وجودهما على الأراضي الألمانية. ويعني هذا الإعلان في الأعراف الدبلوماسية طرد الأشخاص المعنيين بهذا القرار.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، إنه تم إخطار السفير الروسي سيرجي نيتشاييف بهذا القرار خلال محادثة في وزارة الخارجية.

وجاء هذا الإجراء على خلفية قضية مقتل مواطن جورجي من أصل شيشاني في برلين عام 2019، وتعتقد ألمانيا أن الاستخبارات الروسية وراء اغتياله.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية إن جريمة القتل هذه تمت بأمر من جهاز الأمن الفدرالي الروسي، وفقا لقرار المحكمة، وتشكل انتهاكا خطيرا لقانون ألمانيا وسيادتها.

من جانبها، شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أن قرار برلين الأخير لن يبقى دون رد مناسب من قبل موسكو.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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