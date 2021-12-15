الرئيس الجزائري يبدأ زيارة لتونس

بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء زيارة لتونس تستمر يومين، بدعوة من نظيره التونسي قيس سعيد.

ويرافق الرئيس الجزائري وفد وزاري كبير، إذ من المتوقع أن يتم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، ولا سيما في المجال الاقتصادي.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة التونسية أن زيارة الرئيس الجزائري ستشكّل مناسبة متجدّدة لمزيد من تعزيز روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة وترسيخ سنة التشاور والتنسيق القائمة بين القيادتين في البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وتأتي الزيارة بعد يوم من إعلان السلطات التونسية أنها أبرمت اتفاقًا للحصول على قرض مالي من الجزائر بقيمة 300 مليون دولار.

وجاء في الجريدة الرسمية التونسية أمس الثلاثاء "تتم الموافقة على البروتوكول المالي المبرم بتاريخ التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض بمبلغ ثلاثمائة (300) مليون دولار أميركي لفائدة الجمهورية التونسية".

وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة في بلد لا تشجع حالة انعدام الاستقرار فيه المزمنة المستثمرين والمانحين، كما وصلت نسبة البطالة فيه إلى 18,4%.

وأول أمس الاثنين، أعلن الرئيس التونسي مجموعة جديدة من التدابير الاستثنائية تقضي بمواصلة تجميد أعمال البرلمان حتى 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو التاريخ الذي ستجرى فيه انتخابات نيابية مبكرة.

وتلقى صندوق النقد الدولي مؤخرا طلبا للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة، وهناك مباحثات تقنية جارية لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد.

ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ عام 2011، ولم يتجاوز معدّل النمو الاقتصادي 0,6% خلال السنوات العشر الأخيرة. كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 46% وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد وحرمته من إيراداته السياحية.