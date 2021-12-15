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سياسة|مصر

وسط مخاوف من تهجير جديد.. أهالي العريش يرفضون هدم منازلهم لمصلحة توسعة ميناء بحري

صورة1 عدد كبير من بيوت العريش في انتظار الهدم مدينة العريش منصات التواصل الاجتماعي
عدد كبير من بيوت العريش في انتظار الهدم (مواقع التواصل الاجتماعي)
دعاء عبد اللطيف
15/12/2021

القاهرة- تحت وسم "يا ريّس العريش بتضيع" توالت استغاثات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن شملهم قرار هدم منازلهم، ونزع ملكية أراضيهم لمصلحة توسعة ميناء العريش البحري، بمحافظة شمال سيناء.

وفي عام 2019 أعلنت السلطات المصرية عزمها إجراء توسعات بميناء العريش البحري بهدف تحويله إلى ميناء عالمي ضخم.

وأبدى المتضررون حزنهم على إزالة منازلهم التي شيّدوها قبل عقود رغم وجود بدائل عدة لتوسعة الميناء بعيدا عن ممتلكاتهم، رافضين الحصول على أي تعويضات مقابل التخلي عن بيوتهم.

وشرعت محافظة شمال سيناء في مخطط توسعة الميناء ومن ثم إزالة البيوت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رغم الشكاوى المتعددة من أهالي العريش الذين يرفضون توسعة مرفق حكومي على حساب مصلحة المواطنين.

وفي يوليو/تموز 2019 صدر القرار الجمهوري رقم ٣٣٠ باعتبار ميناء العريش وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراض أو منشآت أخرى يحتاج إليها من أعمال المنفعة العامة، ما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شؤون الدفاع عن الدولة.

وينص القرار على تولي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل الميناء وتنفيذ تطويره وإدارته وتشغيله، في حين تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات التأمين.

لكن يبدو أن مهمة التأمين فقط لم تكن كافية لوزارة الدفاع، فقد صدر قرار جمهوري آخر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نص على إعادة منح تبعية ميناء العريش وجميع الأراضي المحيطة بالميناء اللازمة لأعمال التطوير لمصلحة القوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدانا.

آلاف المتضررين

لم تعلن السلطات المحلية عن عدد المنازل التي ستُهدم من أجل مخططها لميناء العريش غير أن منظمات حقوقية قالت إن آلاف البيوت معرضة للإزالة، في حين قدّرت وسائل إعلام محلية المنازل المتضررة بنحو 400 منزل.

وتحدث شهود عيان عن وضع علامات على عدد من المنازل المحيطة بالميناء تفيد بإدراجها ضمن مخطط الهدم.

ومن منطلق الدور المنوط بهم، تقدم أعضاء مجلس النواب عن دائرة شمال سيناء بمذكرة إلى وزير النقل، كامل الوزير، تطالب بإعادة دراسة مشروع توسعات ميناء العريش البحري بعيدا عن الكتل السكنية.

 

 

 

ودعا النواب إلى نقل التوسعات إلى منطقة المصيدة على بعد ٩ كيلومترات شرق الميناء الحالي لتجنب كثير من الأضرار المادية والمعنوية على المواطن والدولة.

كذلك شملت طلبات النواب إعادة النظر فى ملف التعويضات، لتشمل الأرض والمبنى في ظل الاعتراف بملكية وضع اليد طبقا للقوانين، ومنها القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ على أن يكون السعر متماشيا مع تكلفة الأسعار الحالية للمتر المسلح أو الأرض الفضاء، وأن يكون التعويض فوريا ليتمكن المواطن من توفير البديل المناسب في أسرع وقت.

الضرورة تقتضي

ومن وجهة النظر الحكومية فإن الضرورة تقتضي نزع ملكية بيوت المواطنين لمصلحة الدولة من أجل توسعة ميناء العريش البحري.

ففي فبراير/شباط الماضي قال محافظ شمال سيناء، اللواء محمد شوشة، إن تطوير ميناء العريش يستهدف جعله يضاهي الموانئ البحرية على ساحل البحر المتوسط، متوقعا أن تؤدي عمليات التطوير إلى زيادة فرص العمل ونشاط حركة الاستيراد والتصدير لمختلف ثروات وموارد المحافظة، من رمل زجاجي وملح ورخام وغيرها.

وعن آلية تعويض أصحاب الأراضي والمنشآت المضارّين من توسعة وتطوير الميناء، أوضح شوشة في تصريحات نقلتها صحيفة المصري اليوم تخصيص لجنة لتلقي مقترحات التطوير والتوسعة وتحديد المضارّين لصرف التعويض المناسب، مع تقسيمهم إلى 3 فئات هي: الملّاك أصحاب المباني والمنشآت، والملّاك أصحاب الأراضي، والمستأجرون.

وأكد محافظ شمال سيناء أن تعويض الملاك والمستأجرين المقيمين سيكون بمنحهم وحدات سكنية مناسبة من مشروع الإسكان الاجتماعي بالقيمة المحددة لها بالتقسيط، أما أصحاب الأراضي الفضاء فسيُمنحون مساحات بديلة وستقسم الأراضي بواقع 100 و200 متر للقطعة الواحدة ومضاعفاتها، ليحصل كل فرد على مساحة مناظرة لمساحته الأصلية، وللمالك حق الاختيار بين الحصول على تعويض مادي أو قطعة أرض مناسبة، كما يحصل الجميع على تعويضات مالية عن الأراضي وفقا لتقدير هيئة الأملاك الحكومية.

ليست الأولى

ما يحدث منذ أكثر من 7 أعوام في شمال سيناء التي تشهد اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش وجماعات عنف جعل من استقرار أهالي المنطقة أمرا استثنائيا، وأمسى التهجير هو الواقع الغالب.

في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017 انتهت إدارة مدينة رفح (الواقعة شرقي مدينة العريش) من إجلاء ما يزيد على 1500 متر مربع من المواطنين مع هدم منازلهم، في المدينة الواقعة على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وكان مجلس الوزراء قرر في أكتوبر/تشرين الأول 2014 إجلاء السكان من منطقة عازلة تبلغ مساحتها 79 كيلومترا مربعا، شملت مدينة رفح بأكملها، حيث كان يعيش أكثر من 70 ألف شخص.

ويجرّم الدستور المصري التهجير القسري للمواطنين، وتنص المادة 63 على حظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ويعدّ مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.

وتحت عنوان "مصر: عمليات الهدم الواسعة في سيناء جرائم حرب محتملة" نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) تقريرا يتناول العمليات المستمرة للجيش المصري لهدم المنازل والإخلاء القسري أثناء الصراع المسلح بشمال سيناء، معتبرة ذلك جرائم حرب.

وذكر التقرير أن الجيش دمّر من أواخر 2013 حتى يوليو/تموز 2020 ما لا يقل عن 12.350 مبنى، معظمها منازل لأهالي المنطقة، كما جرف وأفسد ومنع الوصول إلى ما لا يقل عن 14.300 فدانا من الأراضي الزراعية، معظمها منذ منتصف عام 2016.

وأضاف أن تحليل عشرات الصور للأقمار الصناعية التي التقطت بين الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2017 والأول من يوليو/تموز 2020 كشف عن هدم الجيش نحو 4 آلاف مبنى بمدينة العريش ومحيطها بشكل رئيسي لبناء منطقة عازلة تحيط بميناء العريش الجوي الذي كان مدنيا، ويستخدم منذ 2013 لأغراض عسكرية.

تعويضات بطيئة

أما مسألة التعويضات، فتوصلت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن التعويض كان غير شفاف وبطيئا ويفتقر إلى المراجعة المستقلة أو آليات الاستئناف، ولم يدرج آلاف الأشخاص في قائمة التعويضات أو لم يتلقوا أي تعويضات بعد.

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي التهجير القسري لأهالي سيناء، قائلا "ماهجرناش حد (لم نهجّر أحدا)… إدينا (أعطينا) فلوس للناس وأزلنا المباني والمزارع لأنه أمن قومي"، موضحا أن الحكومة دفعت مليارات الجنيهات كتعويضات.

وقدّرت المنظمة الحقوقية أعداد من نزحوا أو غادروا شمال سيناء نتيجة هدم منازلهم أو الهرب من القتال المتصاعد بين الجيش المصري ومسلحين منذ 2013  بأكثر من 100 ألف من أصل 450 ألف مواطن.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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