باعت وقودا بملايين الدولارات لتزويد المقاتلات الروسية في سوريا.. إدانة شركة أوروبية بخرق الحظر على نظام الأسد

أدينت شركة دانماركية لتوريد الوقود ورئيسها التنفيذي ووحدة تابعة لها في محاكمة نادرة بتهمة انتهاك الحظر الأوروبي على نظام بشار الأسد في سوريا عبر بيع الوقود للقوات الجوية الروسية الداعمة لنظام الأسد.

وقالت محكمة "أودنسه" -التي تقع وسط الدانمارك، حيث جرت المحاكمة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصدر الحكم أمس الثلاثاء- في نص قرارها إن "عمليات التوريد تعد انتهاكات موضوعية للعقوبات الأوروبية" المفروضة على نظام بشار الأسد.

وأدانت المحكمة وحدة "دان بانكرينغ" (Dan-Bunkering) والشركة الأم "بانكر هولدينغ" (Bunker Holding) ببيع إجمالي 172 ألف طن من وقود الطائرات في 33 دفعة بين عامي 2015 و2017 إلى شركتين روسيتين.

وقامت الشركتان الروسيتان –اللتان كانتا تنوبان عن البحرية الروسية- بتوريد هذه الكميات الضخمة من الوقود -البالغة قيمتها 647 مليون كرونة دانماركية (حوالي 101 مليون دولار)- إلى ميناء بانياس السوري لتستخدمه القوات الجوية الروسية الداعمة لنظام الأسد.

وفرضت المحكمة على الشركتين الدانماركيتين غرامة بقيمة إجمالية بلغت 34 مليون كرونة (حوالي 5 ملايين دولار).

وحكم على كيلد ديمانت الرئيس التنفيذي لشركة "بانكر هولدينغ" بالسجن 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وقد دفع محامو الشركة ورئيسها التنفيذي ببراءة موكليهم، وقالوا إن أصحاب الشركة لا يمكنهم ضبط طريقة استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس الذين لم يكونوا خاضعين لحظر.

إلا أن المحكمة رأت أنه "كان يتعين على الرئيس التنفيذي للشركة أن يدرك أنه من المحتمل جدا أن يستخدم الجيش الروسي الوقود في سوريا".