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الجزيرة تستضيف رئيس وزراء باكستان عمران خان في "الجانب الآخر"

عمران خان يفتح دفتر ذكرياته للجانب الآخر

15/12/2021-|آخر تحديث: 15/12/202108:51 PM (مكة المكرمة)

تستضيف قناة الجزيرة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 2021/12/17 في حلقة جديدة من برنامج "الجانب الآخر" رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وينطلق خان في حديثه لمقدمة البرنامج علا الفارس من جذور نشأته الأولى في مدينة لاهور الباكستانية، ودراسته التي جمعت بين بيئتين مختلفتين بعدما غادر إسلام آباد متجها إلى لندن لاستكمال تعليمه الجامعي، وصولا إلى بروزه كلاعب كريكيت عالمي، وقائد فريق باكستان الوطني، ليحقق خلال تلك الفترة العديد من الانتصارات لبلاده، كان أهمها الفوز ببطولة كأس العالم للكريكيت في العام 1992.

ويكشف رئيس الوزراء الباكستاني في برنامج "الجانب الآخر" تفاصيل جديدة وغنية عن حياته العائلية وتكوينه الاجتماعي، ونشاطه الخيري في دعم الفئات الفقيرة والمهمشة، وتأسيسه أول مستشفى لعلاج السرطان في باكستان.

ويستعيد خان التحديات التي واجهته منذ دخوله المعترك السياسي، كتعرضه للإقامة الجبرية، والاعتقال، وتأسيسه حزب "إنصاف"، وتزعمه حركة الشارع الاحتجاجية، وصولا إلى نجاحه في تغيير المعادلة السياسية الداخلية بعدما كسر احتكار السلطة المحكومة تاريخيا من قبل عائلات باكستانية متنفذة مثل بينظير بوتو ونواز شريف، ليصبح خان رئيس وزراء باكستان بعد فوزه في انتخابات العام 2018.

وتناول خان في "الجانب الآخر" رؤية إسلام آباد لعدد من قضايا العالم الإسلامي، ولا سيما كشمير وأفغانستان، والصراع الهندي الباكستاني، دون أن يغفل الأزمة المتكررة مع الغرب حيال الإساءة إلى الإسلام، مشيرا في حديثه إلى حملة "رحمة للعالمين" التي أطلقها نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتقوم حلقات "الجانب الآخر" على مزج النمط الحواري في المقابلات بأسلوب الفيلم الوثائقي وجمالياته، على نحو يكسر رتابة وجمود اللقاء، ليخرجه من دائرة القوالب التقليدية في مقابلة الشخصيات العامة، وذلك عبر تنويع أماكن التصوير، مع التركيز على الفضاءات المفتوحة، ومعالجة السرد تحريريا وبصريا بشكل إبداعي.

يشار إلى أن الحلقة ستبث يوم الجمعة في الساعة 22:05 بتوقيت مكة المكرمة على قناة الجزيرة.

المصدر : الجزيرة

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Published On 28/9/2021
NEW YORK, NY - SEPTEMBER 27: Prime Minister of Pakistan Imran Khan addresses the United Nations General Assembly at UN headquarters on September 27, 2019 in New York City. World leaders from across the globe are gathered at the 74th session of the UN General Assembly, amid crises ranging from climate change to possible conflict between Iran and the United States. Drew Angerer/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

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