الجزيرة تستضيف رئيس وزراء باكستان عمران خان في "الجانب الآخر"

تستضيف قناة الجزيرة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 2021/12/17 في حلقة جديدة من برنامج "الجانب الآخر" رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وينطلق خان في حديثه لمقدمة البرنامج علا الفارس من جذور نشأته الأولى في مدينة لاهور الباكستانية، ودراسته التي جمعت بين بيئتين مختلفتين بعدما غادر إسلام آباد متجها إلى لندن لاستكمال تعليمه الجامعي، وصولا إلى بروزه كلاعب كريكيت عالمي، وقائد فريق باكستان الوطني، ليحقق خلال تلك الفترة العديد من الانتصارات لبلاده، كان أهمها الفوز ببطولة كأس العالم للكريكيت في العام 1992.

ويكشف رئيس الوزراء الباكستاني في برنامج "الجانب الآخر" تفاصيل جديدة وغنية عن حياته العائلية وتكوينه الاجتماعي، ونشاطه الخيري في دعم الفئات الفقيرة والمهمشة، وتأسيسه أول مستشفى لعلاج السرطان في باكستان.

ويستعيد خان التحديات التي واجهته منذ دخوله المعترك السياسي، كتعرضه للإقامة الجبرية، والاعتقال، وتأسيسه حزب "إنصاف"، وتزعمه حركة الشارع الاحتجاجية، وصولا إلى نجاحه في تغيير المعادلة السياسية الداخلية بعدما كسر احتكار السلطة المحكومة تاريخيا من قبل عائلات باكستانية متنفذة مثل بينظير بوتو ونواز شريف، ليصبح خان رئيس وزراء باكستان بعد فوزه في انتخابات العام 2018.

وتناول خان في "الجانب الآخر" رؤية إسلام آباد لعدد من قضايا العالم الإسلامي، ولا سيما كشمير وأفغانستان، والصراع الهندي الباكستاني، دون أن يغفل الأزمة المتكررة مع الغرب حيال الإساءة إلى الإسلام، مشيرا في حديثه إلى حملة "رحمة للعالمين" التي أطلقها نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتقوم حلقات "الجانب الآخر" على مزج النمط الحواري في المقابلات بأسلوب الفيلم الوثائقي وجمالياته، على نحو يكسر رتابة وجمود اللقاء، ليخرجه من دائرة القوالب التقليدية في مقابلة الشخصيات العامة، وذلك عبر تنويع أماكن التصوير، مع التركيز على الفضاءات المفتوحة، ومعالجة السرد تحريريا وبصريا بشكل إبداعي.

يشار إلى أن الحلقة ستبث يوم الجمعة في الساعة 22:05 بتوقيت مكة المكرمة على قناة الجزيرة.