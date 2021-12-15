إيران تعلّق على البيان الختامي للقمة الخليجية في الرياض

دعت إيران الدول الخليجية لإعادة النظر في رؤيتها للقضايا الإقليمية واستبدال الاتهامات بالتعاون، وذلك في تعليقها على البيان الختامي لقمة دول الخليج العربي الأخيرة في الرياض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن الاتهامات التي جاءت في بيان القمة الخليجية في الرياض مكررة ولا أساس لها من الصحة، ووصفت البيان بأنه "مؤشر على الرؤية غير البنّاءة والخاطئة لدى بعض الدول الخليجية"، وفق تعبيرها.

ورأت الخارجية أن حل القضايا الإقليمية يكون بالتعاون مع دول الجوار، معربة عن ترحيبها بأي مبادرات إيجابية بهذا الخصوص.

وأكدت إيران أنه لا مجال لقبول أي تدخل من الدول الخليجية في برامجها النووية والصاروخية والعسكرية.

ورأت الخارجية الإيرانية في بيانها أن الحرب على اليمن، والتدخل الأجنبي، والعنصر الإسرائيلي تعدّ تهديدات للأمن الإقليمي.





وكان البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في الرياض أمس الثلاثاء دعا إلى تنسيق المواقف بين دول المجلس بما يحافظ على مصالحها، كما أكد أهمية الحفاظ على وحدة اليمن ورفض أي تدخل في شؤونه.

ورأى البيان أن استمرار هجمات الحوثيين بدعم إيراني تهديد للأمن الإقليمي، داعيا طهران إلى ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وتضمّن البيان تأكيد مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في أي مفاوضات بشأن إيران وسلوكها.