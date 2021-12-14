تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|العالم

دبلوماسيون يناقشون فرض قيود محتملة على استخدام "الروبوتات القاتلة"

مظاهرة سابقة في ألمانيا تطالب بوقف استخدام ما يعرف بالروبوتات القاتلة (رويترز)
14/12/2021

بدأ دبلوماسيون في مدينة جنيف السويسرية الاثنين مناقشة فرض قيود محتملة على أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل التي يطلق عليها "الروبوتات القاتلة".

وتبحث النقاشات وضع معاهدة دولية على غرار معاهدة مكافحة الذخائر العنقودية والألغام أو إدراج قواعد دولية ملزمة أخرى، وتريد 12 دولة حظر الأسلحة التي لا يسيطر عليها الإنسان أو تستهدف أهدافها وتهاجمها بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وتطالب فنزويلا بإقرار قوانين ملزمة قانونيا بالنيابة عن 120 دولة من دول عدم الانحياز، وتعارض دول لديها صناعات أسلحة كبيرة هذا الأمر، ومنها الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل والهند.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

حول هذه القصة

باستخدام أسلحة "لا تقهر".. بوتين يراهن على الذكاء الاصطناعي لعلاج قصور السلاح الروسي

تعمل روسيا على تطوير جيل جديد من الأسلحة التي وصفها بوتين بأنها “لا تقهر” باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الجديدة، لتطوير طائراته المسيرة، وهو سلاح يستخدم في دول الاتحاد السوفياتي السابق.

Published On 3/11/2021
أوصى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير طائراته المسيرة.

لاكروا: الطائرات المسيرة.. أسلحة الفقراء الجديدة

استهدفت طائرات مسيرة منزل رئيس الوزراء العراقي أمس الأحد في محاولة لاغتياله، ومع أنه نجا فإن الأنقاض المتناثرة على الأرض تدل على قوة الانفجار وتشير إلى إمكانيات الطائرات المسيرة بالقوات غير التقليدية.

Published On 8/11/2021

المزيد من سياسة

الأكثر قراءة