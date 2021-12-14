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سياسة|صين

حلبة صراع بين أميركا والصين.. بلينكن يدعو من جنوب شرق آسيا إلى وقف أعمال بكين "العدوانية"

بلينكن يزور إندونيسيا ثم ماليزيا وتايلند في جولته الأولى بجنوب شرق آسيا (الأوروبية)
14/12/2021

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين إلى وقف أعمالها التي وصفها بالعدوانية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وذلك في أول جولة له في جنوب شرق آسيا.

وقال بلينكن -في كلمة بجامعة إندونيسيا في جاكرتا اليوم الثلاثاء- "نحن مصممون على ضمان حرية الملاحة في بحر جنوب الصين، حيث تهدد أعمال بكين العدوانية تبادلات تجارية تزيد قيمتها على 3 تريليونات دولار كل عام".

وأكد مجددا تمسك واشنطن بـ"السلام والاستقرار في مضيق تايوان" الذي بات أكثر من أي وقت مضى في صميم التوتر الشديد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتقول الصين إن لها الحق الكامل تقريبا في السيطرة على بحر جنوب الصين الغني بالموارد، لكن 4 دول في جنوب شرق آسيا تقول عكس ذلك، ومعها تايوان أيضا.

ويتهم المنافسون بكين بنشر عتاد عسكري يشمل صواريخ مضادة للسفن وصواريخ سطح جو في بحر جنوب الصين، وبتجاهل قرار محكمة دولية عام 2016 خلص إلى أن مزاعمها التاريخية بأحقيتها في معظم تلك المياه لا أساس لها.

تعزيز التحالفات

وشدد بلينكن على رغبة واشنطن في تعزيز التحالفات مع دول المنطقة، متعهدا بـ"حماية حق كل الدول في اختيار طريقها الخاص، بلا ضغط أو ترهيب".

ورأى وزير الخارجية الأميركي أن الأمر لا يتعلق بـ"منافسة بين منطقة تتمحور حول الولايات المتحدة أو منطقة تتمحور حول الصين.. منطقة المحيطين الهندي والهادي هي منطقة بذاتها".

وقال "هناك كثير من القلق، من شمال شرق آسيا إلى جنوب شرق آسيا، ومن نهر ميكونغ إلى جزر المحيط الهادي، بشأن أعمال بكين العدوانية".

وبعد محطته الإندونيسية، يتوجه بلينكن إلى ماليزيا ثم تايلند.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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