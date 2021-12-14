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سياسة|قطر

تضمنت الملف النووي والشأن الأفغاني.. وزير الخارجية القطري يجري مباحثات في بروكسل مع المسؤولين الأوروبيين

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها في شتى المجالات. #قنا
وزير الخارجية القطري (يسار) بحث مع مسؤول الشؤون الخارجية الأوروبي عددا من القضايا الإقليمية والدولية (مواقع التواصل)
14/12/2021

بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في بروكسل علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها، في لقاء جمعه بمسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل.

وناقش الجانبان أيضا -خلال لقائهما أمس الاثنين- تطورات مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، صرح مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأنه بحث مع وزير الخارجية القطري الملف الأفغاني.

وأشار بوريل إلى أهمية الدور الذي تقوم به الدوحة في تسهيل إيصال الدعم الإنساني إلى أفغانستان والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي للتواصل مع حركة طالبان.

وجاءت زيارة وزير الخارجية القطري إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، وقد عقد -أمس الاثنين- على هامش زيارته سلسلة لقاءات منفصلة مع وزراء خارجية إيطاليا وأيرلندا وهولندا والتشيك.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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