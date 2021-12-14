الملك سلمان يرأس القمة الخليجية الـ42 في الرياض اليوم

تستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء أعمال اجتماع الدورة الـ42 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

ومن المقرر أن تناقش القمة سبل تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، إضافة إلى ملفات إقليمية ودولية، أبرزها سوريا واليمن وفلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه الدورة ستناقش أيضا تنفيذ رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي عام 2015، وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تعزيز مسيرة التعاون الخليجي في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء القطرية إن من المنتظر أن تتناول هذه القمة مسيرة المجلس والتي دخلت عقدها الخامس، واستعراض أبرز مشاريعه ومحطاته بهدف تعزيز دوره ودعم خطواته وتطلعاته، بما يحقق مصالح دوله ومواطنيه، كما ينتظر أن تتطرق مداولات القمة إلى أبرز الملفات والقضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية، بهدف اتخاذ موقف موحد ومنسق حيالها، بما يخدم مصالح دول المجلس وشعوبه ويحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها وتطورها وازدهارها.

وكانت وكالة الأنباء القطرية قد أعلنت أمس الاثنين أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يترأس وفد دولة قطر إلى القمة الخليجية.