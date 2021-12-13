وزيرا خارجية قطر وأميركا يبحثان مستجدات الوضع الأفغاني

بحث وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن علاقات التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع في أفغانستان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن بالوزير القطري الأحد بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأفادت الوكالة بأن الاتصال استعرض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وناقش مستجدات الأوضاع في أفغانستان، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومنتصف أغسطس/آب الماضي، سيطرت طالبان على أفغانستان بالكامل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب العسكري من البلاد الذي جرى وفقا لاتفاق وقّعته الحركة والولايات المتحدة في الدوحة.

ولعبت قطرا دورا محوريا في تسهيل عمليات الإجلاء من أفغانستان وإعادة تأهيل المطارات الأفغانية.

وقوبلت الجهود القطرية في أفغانستان بالترحيب من الرئيس الأميركي جو بايدن، ومن المجتمع الدولي.