معارك عنيفة في مأرب والتحالف يعلن: قتلنا 215 مسلحا حوثيا

أفادت مصادر ميدانية بتواصل المعارك العنيفة في محافظة مأرب اليمنية بين مسلحي جماعة الحوثي والقوات الحكومية، فيما أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية مقتل 215 مسلحا حوثيا.

وقالت مصادر عسكرية يمنية مطلعة إن معارك عنيفة جرت الأحد بين الجيش اليمني ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين في جنوب وغرب محافظة مأرب.

ويواصل الحوثيون الدفع بتعزيزات كبيرة نحو جنوب المحافظة.

وأوضحت المصادر أن طائرات التحالف شنت غارات على تجمعات وآليات تابعة للحوثيين.

وقد أعلن التحالف العربي، الأحد، مقتل 215 حوثيا في محافظة مأرب الساحل الغربي للبلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأفاد التحالف بأنه نفذ 35 عملية استهداف ضد "المليشيا" في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.





وأضاف أن "الاستهدافات دمرت 21 آلية عسكرية وقضت على أكثر من 200 عنصر إرهابي".

كما ذكر التحالف أنه نفذ 3 عمليات استهداف لدعم قوات الساحل الغربي (موالية للحكومة)، أسفرت عن تدمير آليتين عسكريتين للحوثيين وقتل 15 عنصرا منهم.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثي حول بيان التحالف.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، ضاعف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.