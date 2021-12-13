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سياسة

بعد 17 شهرا من الاعتقال.. إسرائيل تفرج عن الشيخ رائد صلاح

Sheikh Raed Salah
رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح (رويترز)
13/12/2021-|آخر تحديث: 13/12/202112:30 PM (مكة المكرمة)

أفاد مراسل الجزيرة أن السلطات الإسرائيلية أفرجت الآن عن رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، الشيخ رائد صلاح، من سجن مجدو بعد 17 شهرا من الاعتقال.

وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية قد نقلت الشيخ من سجن عسقلان إلى سجن مجدو في ساعة متأخرة ليلة أمس، بعد أن قضى حكما بالسجن 17 شهرا بتهمة التحريض على "الإرهاب" قضاها في العزل الانفرادي كعقاب إضافي.

وكان طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح قد وجه رسائل شديدة إلى السلطات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية بعدم التلاعب بمكان تسليمه خشية على حياته في ظل التحريض الإسرائيلي عليه، كما حدث عام 2017 عندما تم إنزاله على قارعة الطريق.

 

المصدر : الجزيرة

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