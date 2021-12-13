استشهاد فلسطيني وإصابة آخريْن في اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس

نابلس- استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الاثنين، وأصيب آخران، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس (شمالي الضفة الغربية المحتلة).

وأعلنت مصادر طبية داخل مستشفى نابلس التخصصي عن استشهاد جميل محمد الكيال (31 عاما) بعد مدة قصيرة من نقله إلى المستشفى، ووصفت إصابته بالحرجة كونها بالمنطقة العلوية من جسده.

كما قال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل إن الكيال استشهد عقب إصابته بالرصاص الحي في رأسه.

وأضاف جبريل أن شابين آخرين أُصيبا جراء دهسهما بسيارة عسكرية إسرائيلية.

وأظهرت تسجيلات مصورة ومباشرة، عبر صفحات إخبارية محلية فلسطينية، لحظات وداع الشهيد الكيال في أحد مستشفيات المدينة.

وعادة ما تقتحم قوات إسرائيلية مدن وبلدات الضفة الغربية، وتعتقل مواطنين بحجة أنهم مطلوبون.

إضراب

وأعلنت الفصائل الفلسطينية بمدينة نابلس إضرابا شاملا اليوم الاثنين يشمل مناحي الحياة كافة، وقالت إن تشييع الشهيد سيكون ظهر اليوم بجنازة عسكرية، ومن ثم مسيرة تشارك بها القوى الوطنية والسياسية وصولا إلى مقبرة المدينة حيث سيوارى الثرى هناك.

وعلى صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشيخ حسن يوسف القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر اليوم الاثنين، خلال اقتحامها لبلدة بيتونيا في مدينة رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل قيادات وكوادر مؤيدين لحركة حماس في أكثر من مكان بالضفة الغربية، وحذرتهم من إقامة أي نشاط يتعلق بمناسبة ذكرى انطلاق حركة حماس التي تصادف غدا الثلاثاء، كما هددت العشرات عبر إرسال رسائل قصيرة على الهواتف الخلوية، خاصة طلبة الجامعات، محذّرة من القيام بأي فعالية في هذه المناسبة.