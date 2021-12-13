خلال لقاء وُصف بالتاريخي.. بن زايد وبينيت يتفقان على تعزيز التعاون بين الإمارات وإسرائيل

اتفق ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الاثنين -في لقاء علني هو الأول من نوعه- على الاستمرار في تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية -المرافقة لبينيت في زيارته الحالية إلى أبو ظبي- إن الاجتماع تم في القصر الخاص بولي عهد أبو ظبي، ووصفته باللقاء التاريخي، مشيرة إلى أن الجانب الإماراتي أظهر اهتماما لافتا بخلفية رئيس الحكومة في مجال الصناعات عالية التقنية، وبالحداثة الإسرائيلية في هذا المجال، حسب تعبيرها.

ونقلت عن مصدر كبير في الوفد الإسرائيلي قوله إن المباحثات التي يجريها بينيت تركز على توطيد أواصر التعاون بين الدولتين في مجالات عدة، وذلك مع تأكيد خاص على العلاقات التجارية.

بدورها، ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ولي عهد أبو ظبي عبّر -خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي- عن أمله في أن يسهم الاجتماع في دفع التعاون قدما لصالح الشعبين، الإماراتي والإسرائيلي، والمنطقة برمتها.

وقالت الوكالة إن الشيخ محمد بن زايد بحث مع نفتالي بينيت "مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية، خاصة مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام متبادل بما يحقق تطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك المثمر الذي يعود بالخير على البلدين، وذلك في إطار اتفاق السلام الإبراهيمي الذي وقعه البلدان خلال العام الماضي".

وأضافت أن الجانبين أكدا في ختام اللقاء مواصلة دعم علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك، بما يعزز مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة، مشيرين إلى أهمية توسعة الشراكات النوعية في المجالات الاستثمارية والاقتصادية التي تخدم أولويات التنمية المستدامة في البلدين والمنطقة برمتها.

وأكد بن زايد أن بلاده تبني علاقاتها وتديرها على أساس مبادئ الاحترام المتبادل، والحياة المشتركة، ونشر قيم السلام.

اللقاء تم في القصر الخاص بولي عهد أبو ظبي وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية (رويترز)

العلاقات الثنائية وملف إيران

وكان بينيت وصل مساء أمس الأحد إلى أبو ظبي في زيارة تستغرق نحو 24 ساعة، وقبل مغادرته تل أبيب أعلن أن هدف زيارته تعميق العلاقات بين البلدين وتوطيد أواصر الصداقة.

بدوره، قال السفير الإسرائيلي في أبو ظبي أمير حايك إن الزيارة ستناقش الملف النووي الإيراني، وفق ما ذكره لوسائل إعلام إسرائيلية.

وبالتزامن مع زيارة بينيت، وصل مسؤول رفيع في وزارة الخزانة الأميركية إلى أبو ظبي للضغط على شركات ومصارف إماراتية للامتثال للعقوبات على إيران.

وعلى هامش الزيارة، قال وكالة أنباء الإمارات إن شركة "إكسبرينس هب" الإماراتية وقعت اليوم على اتفاقية إستراتيجية مع شركة "أمسالم" الإسرائيلية للسياحة والسفر، للترويج للسياحة من إسرائيل إلى جزيرة ياس في أبو ظبي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، بلغ حجم تجارة السلع الثنائية بين الإمارات وإسرائيل نحو 500 مليون دولار حتى الآن في 2021، ارتفاعا من 125 مليونا عام 2020، ومن المتوقع أن يواصل نموه بوتيرة سريعة.

ويوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا ولي عهد أبو ظبي رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة الإمارات، ووقتها سلم سفير الإمارات لدى تل أبيب محمد آل خاجة الدعوة إلى بينيت باسم ولي عهد أبو ظبي.

ووقّعت إسرائيل والإمارات يوم 14 سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات، وذلك برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.