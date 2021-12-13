الشيخ رائد صلاح: عشت 17 شهرا من عزل إلى عزل

القدس المحتلة- من قبالة قرية اللجون المهجرة، عانق القيادي الإسلامي الشيخ رائد صلاح الحرية من غياهب سجن مجدو، وذلك بعد 17 شهرا من الاعتقال قضاها بالعزل الانفرادي، وذلك على خلفية "ملف الثوابت"، حيث حكم عليه بالسجن 28 شهرا، كان قضى منها 11 شهرا خلال فترة المحاكمة والاعتقال الإداري.

وعانق الشيخ صلاح الحرية بعد أن عاش مسيرة من التنكيل والعزل عن العالم الخارجي، متنقلا من سجن إلى سجن، مؤكدا -فور خروجه من سجن مجدو- أنه كان يعيش "عزلا داخل العزل"، حيث كان يتواصل أحيانا مع الأسرى عبر تبادل بعض الكمات والعبارات من وراء زنزانته المؤصدة بالحديد التي تفصله عن أقسام العزل بالسجون التي تنقل بينها.

وخلال فترة العزل، تمكن الشيخ صلاح من تأليف ديوان شعر بعنوان "الربيع النبوي"، الذي يتحدث فيه عن مبشرات خير للأمتين العربية والإسلامية، و11 كتابا في عناوين مختلفة، أبرزها "قراءة سياسية في القرآن الكريم" و"قراءة سياسية في العهد الجديد".

مطاردة دينية وملاحقة سياسية

وردا على سؤال للجزيرة نت، أكد الشيخ صلاح أن المؤسسة الإسرائيلية تلاحقه بسبب مواقفه المنتصرة للقدس والمسجد الأقصى، مبينا أن التهم التي وجهتها له النيابة العامة الإسرائيلية عبارة عن مطاردة دينية وملاحقة سياسية، قائلا "تجرأت المؤسسة الإسرائيلية من خلال محاكمتي على محاكمة القرآن الكريم، والسنة النبوية، والتاريخ الإسلامي، والحضارة العربية، والإسلامية".

وأكد أنه سيواصل عمله ونضاله من أجل الشعب الفلسطيني، موضحا بأن كل ما بادر إليه واجتهد به من أجل فلسطين والأمتين العربية والإسلامية، وأنه سيواصل نصرتها والدفاع عنها "حتى نعيش أعزاء ونموت كرماء".

واحتضن المئات من أبناء الداخل الفلسطيني الشيخ صلاح بمرافقته في موكب سيارات من معتقل مجدو، حتى مسقط رأسه في مدينة أم الفحم، وهم يلوحون بالرايات الخضراء والعلم الفلسطيني، فرحين بإطلاق سراحه مرددين شعارات نصرة للقدس والأقصى، وهتافات تجدد البيعة لنهج ومسيرة الشيخ صلاح، والثوابت العروبية، والفلسطينية، والإسلامية.

واستقبل بالأهازيج والأغاني الوطنية التي تعالت وصدحت عاليا لحظة لقاء الشيخ رائد صلاح بوالدته وزوجه أم عمر، حيث ضج منزله بالمهنئين الذين عاشوا معه نشوة الحرية، قائلا للمهنئين "سأواصل العمل، وسأظل كما عهدتموني حتى ألقى وجه خالقي".

الشيخ صلاح يعانق الحرية بمدخل أم الفحم برفقة الشيخ كمال خطيب (الجزيرة)

مواصلة مسيرة الشيخ صلاح

وأمام الاحتفالات بحريته، تحدث -في مؤتمر صحفي- الشيخ صلاح، ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة، ورئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب، ونائب رئيس بلدية أم الفحم زكي إغبارية، ورئيس اللجنة الشعبية محمود الأديب.

وندد المتحدثون بالسياسات والانتهاكات الإسرائيلية والملاحقة السياسية لفلسطينيي 48 وتجريم نضالهم وعملهم السياسي من خلال استهداف القيادات الوطنية والدينية والسياسية، مشيدين بنضال الشيخ صلاح واستعداداه لدفع الثمن سنوات من حريته بدون أن يساوم ويبقى متمسكا بالثوابت.

وشدد المتحدثون على ضرورة وحدة الصف ورص الصفوف بالداخل الفلسطيني، لمواجهة التحديات والمؤامرات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني والهوية العربية والإسلامية للقدس والأقصى، والتأكيد على ضرورة التمسك بالثوابت ومواصلة مسيرة الشيخ صلاح بالحفاظ على القدس والأقصى وتعزيز مشروع إفشاء السلام والسلم المجتمعي، لمحاربة العنف والجريمة التي تنهش الجسد الفلسطيني.

العيش معزولا داخل العزل

وخلال المؤتمر الصحفي، قدم الشيخ صلاح شكره لوالدته والقيادات الفلسطينية والعالمية ووسائل الإعلام وللشعب الفلسطيني وأحرار العالم، كما وجه الشيخ صلاح شكره وامتنانه إلى القيادات الفكرية والدينية والسياسية والإعلامية في كل العالم، "الذين وقفوا في وجه غطرسة الظلم العالمي وتجرؤوا وساندوا قضيتي العادلة، قضية الحق المنتصر في نهاية الأمر أمام الباطل المتغطرس"، وفقا للشيخ صلاح.

وسرد الشيخ صلاح معاناته خلال فترة الاعتقال في السجون الإسرائيلية، قائلا "عشت كل أيامي معزولا متنقلا من عزل إلى عزل حتى استبشرت بكم تحت سقف الحرية" مضيفا "لقد أرادوا أن يسجنوني في جحر وحيدا معزولا، لا بل فرضوا علي في ظروف عشت بها أن أكون ليس في قسم عزل فقط، بل في عزل عن قسم العزل".

أسرى الحرية عمالقة الصبر والثبات

وأكد الشيخ صلاح أن السلطات الإسرائيلية هدفت -من خلال ممارسات التنكيل به وعزله عن العالم الخارجي- إلى إخراسه وإضعافه والنيل من عزيمته وإرادته، قائلا "العزلة كانت ثقيلة وأثقل من الجبال، ولكن فتحت لي طاقة على أسرى الحرية عمالقة الصبر والثبات، وعمالقة الرؤوس المرفوعة"، مضيفا "هكذا كانت حياتي، محاولة إخراسي وفرض دور الأخرس علي".

وتابع الشيخ صلاح حديثه عن المعاناة في غياهب العزل، قائلا "عشت أسيرا معزولا، هم أرادوا لي أن أعيش أخرس، ولعل البعض طمع أن أخرج من السجن أخرس، ومع ذلك علمني السجن الشيء الكثير، كثير من الأمور كما لو أني أتذوق وآكل العسل".

وخلال تنقله من عزل إلى آخر، تمكن من لقاء بعض الأسرى أصحاب المحكوميات من وراء القضبان، حيث تسنى له مصافحة بعضهم من وراء القضبان، ومنهم الأسرى محمد العارضة ومحمود النابلسي والأسير الشرباتي، الذين زج بهم معه في قسم العزل الانفرادي في سجن عسقلان.

واستذكر الشيخ صلاح اللحظات التي كان خلالها يتحدث لبعض الأسرى من وراء جدران الحديد أو يصافح بعضهم من بين فتحات القضبان، قائلا إن "معرفتهم كانت طاقة فتحها الله لي على أسرى الحرية"، معربا عن تقديره لمواقفهم العظيمة في مؤازرته وإسناده بالعزل داخل العزل، حيث عاشوا من وراء جدران الحديد نشوة الانتصار عندما عرفوا بقرب خروج الشيخ صلاح من السجن.

وختم بقوله "نتمسك بالثوابت الإسلامية والعربية والفلسطينية، وأنا أقول -لأن هذه الثوابت لا تشيخ، ولا تموت، ولا تخرج إلى التقاعد- هذه حقيقة قيمتنا، ومن المفهوم الذي يجب أن يكون واضحا أن أي أمة تتخلى عن ثوابتها -ولن نكون من هذه الأمم- تكتب على نفسها الانتحار، نحن لن ننتحر وسنبقى مع الثوابت حتى نلقى الله".