مقتل قائد عسكري بمعارك مع الحوثيين في مأرب والمبعوث الأممي يبحث في مسقط سبل حل أزمة اليمن

قتل قيادي بارز في الجيش اليمني خلال معارك بين القوات الحكومية والحوثيين في مأرب في شمال اليمن، في وقت يعقد فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مباحثات في مسقط، بهدف التوصل إلى حل لأزمة اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني إن رئيس هيئة العمليات الحربية في الجيش، اللواء الركن ناصر الذيباني، قتل مساء أمس الأحد مع 27 جنديا في مواجهات مع الحوثيين في منطقة "جبال البلق" جنوب مأرب.

ويعد الذيباني أحد أبرز القيادات العسكرية في اليمن، وسبق أن قاد القوات المسلحة في عدة جبهات بالبلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فقد بعث الرئيس عبد ربه منصور هادي برقية عزاء ومواساة إلى اللواء الذيباني.

وقال هادي في برقية العزاء "فقدت المؤسسة العسكرية قائدا فذا مخلصا لوطنه ومعركة اليمن والعرب المصيرية في مواجهة المشروع الإيراني الطائفي المحمل بالشرور لليمن والمنطقة".

وفي سياق متصل، ذكر التلفزيون السعودي أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن نفذ 28 عملية استهداف لمواقع الحوثيين في مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف إن القصف أسفر عن مقتل 140 من عناصر الحوثيين، إضافة إلى تدمير العديد من الآليات.

كما جدد التحالف دعمه لعمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص "اتفاق ستوكهولم".

ومنذ فبراير/شباط الماضي، ضاعف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

تحركات أممية

سياسيا، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ -اليوم الاثنين- عقد مباحثات مع مسؤولين عمانيين ويمنيين وقيادي من جماعة الحوثي في العاصمة العُمانية مسقط، لبحث عقد حوار سياسي بهدف التوصل إلى حل لأزمة اليمن التي تشهد حربا منذ نحو 7 سنوات.

وقال مكتب غروندبرغ -في تغريدة- إن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ التقى في مسقط كبار المسؤولين العمانيين، بالإضافة إلى ممثلين سياسيين يمنيين (من دون تحديدهم) وكبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام.

وأوضح البيان أن غروندبرغ ناقش سبل تهدئة العنف في ‎اليمن وبدء حوار سياسي يهدف إلى التوصل إلى تسوية جامعة وشاملة، في حين لم يحدد المبعوث الأممي زمن هذه اللقاءات أو مدة زيارته لمسقط.

وتحظى سلطنة عمان بعلاقات جيدة مع مختلف أطراف النزاع اليمني، مما جعل المجتمع الدولي والمحلي يعول عليها كثيرا في التوسط لحل أزمة البلاد، وفق مراقبين.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وتقول الأمم المتحدة، إنه بنهاية العام الجاري 2021 ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.