مرشح للانتخابات الرئاسية.. الجنائية الدولية تطالب دول العالم بالتعاون في اعتقال سيف الإسلام القذافي

طالبت المحكمة الجنائية الدولية دول العالم بالتعاون لاعتقال سيف الإسلام القذافي، في حين أنه ما يزال ضمن قائمة الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وذكرت المحكمة الدولية -في تغريدة لها على تويتر- أن "سيف الإسلام لا يزال طليقا وهو مدان بجرائم ضد الإنسانية".

ووفق موقع المحكمة الجنائية الدولية فإن مذكرة اعتقال سيف الإسلام القذافي صدرت في 27 يونيو/حزيران 2011، وهو ليس معتقلا.

وكانت محكمة سبها (جنوب) قررت في وقت سابق إعادة سيف الإسلام بشكل نهائي إلى السباق الانتخابي، رافضة مضي مفوضية الانتخابات قدما في إجراءات استبعاده من قائمة المرشحين.

وتضم قائمة المرشحين أيضا اللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

