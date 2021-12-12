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سياسة|ليبيا

مرشح للانتخابات الرئاسية.. الجنائية الدولية تطالب دول العالم بالتعاون في اعتقال سيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام القذافي يترشح لانتخابات الرئاسة الليبية ***للاستخدام الداخلي فقط*** - مواقع التواصل
محكمة سبها أعادت سيف الإسلام إلى قائمة الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا رغم استمرار إجراءات استبعاده من قبل المفوضية العليا للانتخابات (مواقع التواصل الاجتماعي)
12/12/2021-|آخر تحديث: 13/12/202101:58 PM (مكة المكرمة)

طالبت المحكمة الجنائية الدولية دول العالم بالتعاون لاعتقال سيف الإسلام القذافي، في حين أنه ما يزال ضمن قائمة الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وذكرت المحكمة الدولية -في تغريدة لها على تويتر- أن "سيف الإسلام لا يزال طليقا وهو مدان بجرائم ضد الإنسانية".

ووفق موقع المحكمة الجنائية الدولية فإن مذكرة اعتقال سيف الإسلام القذافي صدرت في 27 يونيو/حزيران 2011، وهو ليس معتقلا.

وكانت محكمة سبها (جنوب) قررت في وقت سابق إعادة سيف الإسلام بشكل نهائي إلى السباق الانتخابي، رافضة مضي مفوضية الانتخابات قدما في إجراءات استبعاده من قائمة المرشحين.

وتضم قائمة المرشحين أيضا اللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات "قائمة أولية" بـ73 مرشحا للرئاسة، بينهم حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى شملت 25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وسط دعوات لتأجيل الموعد، في ظل نزاعات مستمرة بشأن القواعد الانتخابية والمرشحين البارزين المتنازع على قبولهم.

المصدر : الجزيرة

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