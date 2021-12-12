مضت 100 عام على إعلان دولة العراق الحديثة، حيث وجد القائمون على الدولة العراقية اليوم في تنصيب فيصل الأول بن الحسين ملكا على بلاد الرافدين عام 1921 مناسبة لتكون العيد الوطني للدولة.

وفي المنطقة الخضراء، احتفل زعماء سياسيون وعدد محدود من الضيوف بمئوية الدولة العراقية على أنغام الموسيقى التراثية، وفي أجواء لم يظهر عليها التجاذب السياسي، في حين غابت الاحتفالات عن شوارع وأحياء العراق.

وخلال الاحتفالية المركزية بمناسبة المئوية، قال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إن "طريق الدولة العراقية قد يكون صعبا ومؤلما، لكنه الطريق الوحيد الذي يمكن لأولادنا وأحفادنا أن يمضوا إليه، لأن اللادولة خيانة لأنفسنا أولا وللأجيال القادمة من بعدنا، وقبل كل ذلك خيانة لإرثنا الحضاري من سومر حتى هذه اللحظة، والعراقي لا يخون ذاته، ولا وطنه".

تغطية مصورة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، برعاية رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi . pic.twitter.com/3ymZFDY83r — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 11, 2021

وكانت الحكومة العراقية أقامت أمس احتفالا كبيرا داخل مبنى قصر الحكومة العراقية بمناسبة الذكرى المئوية على تأسيس الدولة العراقية الحديثة.

وشارك في "الكرنفال" الاحتفالي الكاظمي ووزراء ونواب وشخصيات دينية وثقافية وأدبية وفنانون ورياضيون وشيوخ عشائر وآخرون يمثلون الطيف العراقي وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدون في العراق.

خارج المنطقة الخضراء

أما خارج أسوار المنطقة الخضراء فلم تكن هناك أي مظاهر للاحتفال بهذا اليوم، كأن العراقيين ينتظرون بسط الدولة سيطرتها على كل مفاصل الأرض العراقية كما يجب، لتبدأ الاحتفالات بعراقهم المنشود بلا أي صراعات مسلحة أو مذهبية، وفق متابعين.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تصدر وسم #مئوية_الدولة_العراقية منصات التواصل الاجتماعي، إذ تباينت آراء وأحاديث العراقيين بشأن مرور 100 عام على تأسيسها الدولة بشكلها الحديث.

في ذكرى مئوية الدولة أطرح السؤال الثقافي والموضوعي التالي:

ما هو الشيء ( بتعبير واسع) أو.. (بتعبير أضيق) ما هي المؤسسة العريقة والتي بقيت ثابتة لم تتغيّر بحيث تجعل من حق العراقي أن يفتخر بها؟! — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) December 11, 2021

وكتب النائب السابق فائق الشيخ علي على حسابه في تويتر متسائلا: "في ذكرى مئوية الدولة أطرح السؤال الثقافي والموضوعي التالي: ما هو الشيء (بتعبير واسع) أو (بتعبير أضيق) ما هي المؤسسة العريقة والتي بقيت ثابتة لم تتغيّر بحيث تجعل من حق العراقي أن يفتخر بها؟"

بلا خجل..احتفلوا ب #مئوية_الدولة_العراقية داخل حدود قصر معزول عن شعب #العراق بجدران الكونكريت الصماء.

تاركين #بغداد تختنق بعوادم السيارات التي ضجت بها شوارع الفوضى والاهمال والرثاثة.

في كل مرة يؤكد #الكاظمي و حاشيته، أنهم لايكترثون بالشعب بل بالمكاسب الشخصية و اللقطات البلهاء. pic.twitter.com/wfs3HPhpDF — Amer Ibrahim عامر إبراهيم (@amiraljubori) December 12, 2021

وقال الإعلامي عامر إبراهيم عبر حسابه على تويتر "بلا خجل، احتفلوا بمئوية الدولة العراقية داخل حدود قصر معزول عن شعب ‫العراق بجدران الكونكريت الصماء، تاركين ‫بغداد تختنق بعوادم السيارات التي ضجت بها شوارع الفوضى والإهمال والرثاثة".

يؤسفنا كثيراً ويعمق من حزننا ان تمر الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية،ونحن في حاضر تُختطف به الدولة بين الفينة والاخرى من مليشيات الاسلام السياسي بسلاحها المنفلت الذي لا تستطيع الحكومة السيطرة عليه أو ربما تخشاه#مئوية_الدولة_العراقية — عبدالحميد الجابري (@Abedullhameed) December 11, 2021

وكتب الناشط عبد الحميد الجابري على حسابه في تويتر "يؤسفنا كثيرا ويعمق من حزننا أن تمر الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية، ونحن في حاضر تُختطف به الدولة بين الفينة والأخرى من مليشيات الإسلام السياسي بسلاحها المنفلت الذي لا تستطيع الحكومة السيطرة عليه أو ربما تخشاه".

#مئوية_الدولة_العراقية

١٠٠ عام مرت على تاسيس الحكومة ("الدولة")العراقية ولكن لم نرى معالمها pic.twitter.com/jfPdsK9luq — حيدر جاسم (@hayderalfartusi) December 11, 2021

وعلق الناشط السياسي حيدر جاسم عبر حسابه على تويتر: "100 عام مرت على تأسيس الحكومة الدولة العراقية ولكن لم نر معالمها".

وقال عمار الجبر محافظ صلاح الدين عبر حسابه على تويتر "مئة عام على العراق وللعراق، مهما حاول البعض أن يحول العراق لمسرح عنف ودمار وخراب، ظل الوطن وظل نخيله، وشعبه ومدنه، ظل العراق يحمل لواء السلام والقوة، وسيبقى ألف وألف عام وأعوام، قبلة لمن يهوى الشرفَ".

في المئوية نستذكر الأوفياء المضحين لا لشيء سوى العراق فبدونهم لاقيمة لدولة ولاوطن..

ورحم الله الأب المؤسس الملك فيصل الأول،

لو استمر العراق ملكياً لكان شعبهُ أُمةً تعلو فيها الهوية الجامعة على الهويات الفرعية التي عززتها جمهوريات الدم.. #مئوية_الدولة_العراقية#عصر_اللادولة pic.twitter.com/6zj53OSDkY — Ali_Ahmed (@aliahmed9080) December 11, 2021