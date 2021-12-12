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سياسة|عراق

مئوية الدولة العراقية.. احتفال بالمنطقة الخضراء ولا مظاهر فرح خارجها

الكاظمي رعى في قصر الحكومة احتفالا بالذكرى المئوية على تأسيس الدولة العراقية الحديثة (مواقع التواصل)
12/12/2021

مضت 100 عام على إعلان دولة العراق الحديثة، حيث وجد القائمون على الدولة العراقية اليوم في تنصيب فيصل الأول بن الحسين ملكا على بلاد الرافدين عام 1921 مناسبة لتكون العيد الوطني للدولة.

وفي المنطقة الخضراء، احتفل زعماء سياسيون وعدد محدود من الضيوف بمئوية الدولة العراقية على أنغام الموسيقى التراثية، وفي أجواء لم يظهر عليها التجاذب السياسي، في حين غابت الاحتفالات عن شوارع وأحياء العراق.

وخلال الاحتفالية المركزية بمناسبة المئوية، قال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إن "طريق الدولة العراقية قد يكون صعبا ومؤلما، لكنه الطريق الوحيد الذي يمكن لأولادنا وأحفادنا أن يمضوا إليه، لأن اللادولة خيانة لأنفسنا أولا وللأجيال القادمة من بعدنا، وقبل كل ذلك خيانة لإرثنا الحضاري من سومر حتى هذه اللحظة، والعراقي لا يخون ذاته، ولا وطنه".

وكانت الحكومة العراقية أقامت أمس احتفالا كبيرا داخل مبنى قصر الحكومة العراقية بمناسبة الذكرى المئوية على تأسيس الدولة العراقية الحديثة.

وشارك في "الكرنفال" الاحتفالي الكاظمي ووزراء ونواب وشخصيات دينية وثقافية وأدبية وفنانون ورياضيون وشيوخ عشائر وآخرون يمثلون الطيف العراقي وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدون في العراق.

خارج المنطقة الخضراء

أما خارج أسوار المنطقة الخضراء فلم تكن هناك أي مظاهر للاحتفال بهذا اليوم، كأن العراقيين ينتظرون بسط الدولة سيطرتها على كل مفاصل الأرض العراقية كما يجب، لتبدأ الاحتفالات بعراقهم المنشود بلا أي صراعات مسلحة أو مذهبية، وفق متابعين.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تصدر وسم #مئوية_الدولة_العراقية منصات التواصل الاجتماعي، إذ تباينت آراء وأحاديث العراقيين بشأن مرور 100 عام على تأسيسها الدولة بشكلها الحديث.

وكتب النائب السابق فائق الشيخ علي على حسابه في تويتر متسائلا: "في ذكرى مئوية الدولة أطرح السؤال الثقافي والموضوعي التالي: ما هو الشيء (بتعبير واسع) أو (بتعبير أضيق) ما هي المؤسسة العريقة والتي بقيت ثابتة لم تتغيّر بحيث تجعل من حق العراقي أن يفتخر بها؟"

وقال الإعلامي عامر إبراهيم عبر حسابه على تويتر "بلا خجل، احتفلوا بمئوية الدولة العراقية داخل حدود قصر معزول عن شعب ‫العراق بجدران الكونكريت الصماء، تاركين ‫بغداد تختنق بعوادم السيارات التي ضجت بها شوارع الفوضى والإهمال والرثاثة".

وكتب الناشط عبد الحميد الجابري على حسابه في تويتر "يؤسفنا كثيرا ويعمق من حزننا أن تمر الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية، ونحن في حاضر تُختطف به الدولة بين الفينة والأخرى من مليشيات الإسلام السياسي بسلاحها المنفلت الذي لا تستطيع الحكومة السيطرة عليه أو ربما تخشاه".

وعلق الناشط السياسي حيدر جاسم عبر حسابه على تويتر: "100 عام مرت على تأسيس الحكومة الدولة العراقية ولكن لم نر معالمها".

وقال عمار الجبر محافظ صلاح الدين عبر حسابه على تويتر "مئة عام على العراق وللعراق، مهما حاول البعض أن يحول العراق لمسرح عنف ودمار وخراب، ظل الوطن وظل نخيله، وشعبه ومدنه، ظل العراق يحمل لواء السلام والقوة، وسيبقى ألف وألف عام وأعوام، قبلة لمن يهوى الشرفَ".

المصدر : وكالات + وكالة سند

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