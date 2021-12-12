في أول زيارة رسمية علنية.. رئيس وزراء إسرائيل يتوجه للإمارات

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد إلى الإمارات، في أول زيارة رسمية علنية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى هذه الدولة الخليجية.

وقال مكتب بينيت إن من المتوقع أن يلتقي غدا ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأضاف المكتب أن بينيت وولي عهد أبوظبي سيناقشان تعميق العلاقات بين إسرائيل والإمارات، خصوصا في المجال الاقتصادي، والقضايا الإقليمية التي تسهم في ازدهار ورفاه وتعميق الاستقرار بين البلدين.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة الإمارات، ووقتها سلم سفير الإمارات لدى تل أبيب محمد آل خاجة الدعوة إلى بينيت باسم ولي عهد أبوظبي.

ووقعت إسرائيل والإمارات في 14 سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات، وذلك برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وإلى جانب الإمارات قامت البحرين والسودان والمغرب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار مبادرة رعتها الولايات المتحدة الأميركية باسم "اتفاقيات أبراهام".

وزيارة بينيت اليوم إلى الإمارات هي الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي لأي من الدول الأربع. وكانت قد أُلغيت من قبل زيارات مقررة لسلفه بنيامين نتنياهو الموقع على اتفاقات أبراهام، نتيجة إعلان إسرائيل فرض قيود على السفر وبسبب صعوبات تتعلق بالتحليق فوق الأردن.

وسمح تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل بالعديد من الصفقات التجارية، منها العقد الخاص بتفريغ النفط في منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر.

وطعن خبراء بيئة ووزير البيئة الإسرائيلي على العقد أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. ومن المتوقع أن تقرر الحكومة هذا الأسبوع ما إذا كانت ستسمح باستمرار العمل به أو سترفض.