رعونة نجل رجل أعمال تودي بحياة 4 طلاب.. غضب بمصر ومخاوف من إفلات الجاني

القاهرة – تتواصل في مصر مشاعر الحزن الممزوجة بالغضب بعد وفاة 4 طلاب (دون 18 عاما) في حادث سير إثر اصطدام سيارة نجل رجل أعمال كان يقود سيارته بسرعة عالية بسيارتهم في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة).

ووفقا للصحف المحلية، قال شهود عيون إن مرتكب الحادث يدعى كريم وهو نجل رجل الأعمال محمد الهواري مالك سلسلة محلات تجارية شهيرة بالقاهرة والجيزة، كان يقود سيارته فجر أول أمس الجمعة بسرعة "جنونية" عندما اصطدم بسيارة من الخلف ما أدى إلى وفاة 4 طلاب على الفور، في حين نجا نجل رجل الأعمال من الموت وإن لحقت به بعض الإصابات.

وتداولت مواقع إخبارية محلية ومواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا سجلته إحدى كاميرات المراقبة بالمكان، تظهر سير مركبة الضحايا بهدوء عندما جاءت سيارة الجاني مسرعة كالبرق واصطدمت بها في لمح البصر بعنف ودفعتها مع ركابها بقوة إلى مسافة بعيدة.

حادثة الشيخ زايد صاحبها كريم محمد الهواري ابن محمد الهواري صاحب سلسلة هايبر وان .. زنب ٤ شباب اكبرهم ٢٥ سنه في رقبة مين حسبي والله ونعم الوكيل حق الناس دي لازم يرجع #حادث_الشيخ_زايد #الشيخ_زايد pic.twitter.com/qaGl3nFIWz — Alhussien Yahia (@AlhussienYahia) December 11, 2021

"كان في حالة سكر".. رواية شاهد عيان عن تفاصيل حادث تصادم #الشيخ_زايد الذي أودى بحياة 4 طلاب جامعيين، والشرطة تلقي القبض على نجل رجل الأعمال حسب ما نشرته صحف محلية pic.twitter.com/upUjneZRLN — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 10, 2021

أول تعليق رسمي

وفي أول تعليق لها على الحادث مساء أول أمس، قالت النيابة العامة إنها تباشر التحقيقات في الحادث، وإن الشرطة عاينت موقع التصادم وتوصلت إلى أن سبب وقوعه اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الخلف حال دوران الأخيرة، مما أدى إلى انقلابها ووفاة مستقليها.

وبحسب بيان النيابة، فقد تم نقل كريم الهواري إلى إحدى المستشفيات، ويخضع لعملية جراحية ولم تتمكن النيابة من استجوابه، لكنها قررت أخذ عينات دم وبول منه وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي وقوفا على مدى تعاطيه مخدِّرا أو مسكرا أثناء الحادث.

لحظات قبل حادث اصطدام سيارة نجل رجل أعمال مصري بسيارة طلاب من الخلف وفقا لما أظهرته كاميرا مراقبة (مواقع التواصل)

النيابة العامة تقول إنها تحقق في وفاة 4 بحادث تصادم في #الشيخ_زايد وأنها لم تتمكن بعدُ من استجواب قائد السيارة المتسببة في الحادث لخضوعه لعملية جراحية ووجهت بإجراء تحاليل لتبيُّن تعاطيه مخدرًا أثناء القيادة أم لا pic.twitter.com/lkE1wMzeqw — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 11, 2021

"مفيش فايدة"

وأعاد الحادث إلى الأذهان حادثة سير أخرى وقعت مطلع العام الجاري كان بطلها شاب يدعى هيثم نجل رجل الأعمال كامل أبو علي الذي يملك سلسلة فنادق ومنتجعات سياحية، والذي كان يقود سيارته بسرعة عكس الاتجاه تحت تأثير مسكر ومخدر الحشيش (بحسب بيان النيابة)، واصطدم بسيارة أخرى ما أدى إلى وفاة فتاة تعمل مهندسة وإصابة السائق.

وأثارت القضية وقتها الشارع المصري، وأمرت حينها النيابة "بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق".

وبعد شهور من إجراءات المحاكمة، أصدرت محكمة جنايات البحر الأحمر حكما اكتفت فيه بمعاقبة هيثم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مليون جنيه في قضية مصرع المهندسة ماي إسكندر في الغردقة، ما أثار ردود فعل غاضبة حينها.

وأعرب عدد كبير من المتفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي عن حزنهم لوفاة 4 طلاب صغار في عمر الزهور دفعة واحدة دون جريرة أو ذنب، فيما عبر آخرون عن غضبهم من رعونة أبناء الأثرياء وطيشهم التي يدفع ثمنها آخرون.

ودشن البعض وسوما مثل "#معاقبة_كريم_محمد_الهوارى" و"#حق_شباب_زايد_لازم_يجى" على منصات التواصل الاجتماعي خوفا من إفلات نجل رجل الأعمال من العقاب والمحاكمة العادلة، وضياع حق الشباب الأربعة الصغار.

نفس الطرمخة وطمس الأدلة فى جريمة ابن احمد نظيف تتكرر في جريمة ابن كامل ابو على وابن الهوارى ……مفيش فايدة بجد — Hisham (@Adam07667532) December 11, 2021

حادثه كريم الهواري ( ابن الهوارى هايبر وان ) وهو سكران امبارح واللي راح فيها اربع شباب الله يرحمهم ويصبر اهاليهم

السؤال

الناس دى ممكن تتحاكم بجد في مصر و لا لانة كالمعتاد ابن أكابر ها يطلع الي ماتوا هم الغلطانين ؟ — emad adlan (@omda1970) December 11, 2021

القضية كلها هتكون تحليل المخدرات وأظن ده له علاقة بموضوع حجزه لعملية واعطاؤه مخدر للطعن في نتيجة التحليل، من غير ادانته في القيادة تحت تأثير المخدرات هتبقى القضية قتل خطأ بقيادته لسيارته بحالة ينجم عنها الخطر وياخد سنة مع إيقاف التنفيذ زي ابن كامل أبو علي المشكلة هنا في القانون — Ahmed Al-ish (@AhmdAlish) December 11, 2021

لو كانت العدالة طبقت في قضية ابن كامل ابو علي

قلت انها ستطبق علي ابن الهواري

انسي يا صديقي فالعدالة تطبق علي الفقراء

أما طريق الأغنياء لا تعرفه

رحم الله المتوفيين والهم ذويهم الصبر والسلوان https://t.co/Ses6agr3jS — حنا امين ⁦🇪🇬⁩⁦⁩⁦⁦🇪🇬⁩⁦🇪🇬⁩⁦🇪🇬⁩⁦🇪🇬⁩⁦🇪🇬⁩ (@6XazUpdrGxAvSMK) December 10, 2021