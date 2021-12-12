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سياسة|مصر

رعونة نجل رجل أعمال تودي بحياة 4 طلاب.. غضب بمصر ومخاوف من إفلات الجاني

تشهد مصر معدلات مرتفعة في حوادث السيارات (غيتي)
محمد عبد الله
12/12/2021-|آخر تحديث: 12/12/202108:02 PM (مكة المكرمة)

القاهرة – تتواصل في مصر مشاعر الحزن الممزوجة بالغضب بعد وفاة 4 طلاب (دون 18 عاما) في حادث سير إثر اصطدام سيارة نجل رجل أعمال كان يقود سيارته بسرعة عالية بسيارتهم في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة).

ووفقا للصحف المحلية، قال شهود عيون إن مرتكب الحادث يدعى كريم وهو نجل رجل الأعمال محمد الهواري مالك سلسلة محلات تجارية شهيرة بالقاهرة والجيزة، كان يقود سيارته فجر أول أمس الجمعة بسرعة "جنونية" عندما اصطدم بسيارة من الخلف ما أدى إلى وفاة 4 طلاب على الفور، في حين نجا نجل رجل الأعمال من الموت وإن لحقت به بعض الإصابات.

وتداولت مواقع إخبارية محلية ومواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا سجلته إحدى كاميرات المراقبة بالمكان، تظهر سير مركبة الضحايا بهدوء عندما جاءت سيارة الجاني مسرعة كالبرق واصطدمت بها في لمح البصر بعنف ودفعتها مع ركابها بقوة إلى مسافة بعيدة.

 

أول تعليق رسمي

وفي أول تعليق لها على الحادث مساء أول أمس، قالت النيابة العامة إنها تباشر التحقيقات في الحادث، وإن الشرطة عاينت موقع التصادم وتوصلت إلى أن سبب وقوعه اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الخلف حال دوران الأخيرة، مما أدى إلى انقلابها ووفاة مستقليها.

وبحسب بيان النيابة، فقد تم نقل كريم الهواري إلى إحدى المستشفيات، ويخضع لعملية جراحية ولم تتمكن النيابة من استجوابه، لكنها قررت أخذ عينات دم وبول منه وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي وقوفا على مدى تعاطيه مخدِّرا أو مسكرا أثناء الحادث.

 

مأخوذة من فيديو كاميرا مراقبة لحادث سير في مصرلحظات قبل حادث اصطدام سيارة نجل رجل أعمال مصري بسيارة طلاب من الخلف وفقا لما أظهرته كاميرا مراقبة (مواقع التواصل)

 

"مفيش فايدة"

وأعاد الحادث إلى الأذهان حادثة سير أخرى وقعت مطلع العام الجاري كان بطلها شاب يدعى هيثم نجل رجل الأعمال كامل أبو علي الذي يملك سلسلة فنادق ومنتجعات سياحية، والذي كان يقود سيارته بسرعة عكس الاتجاه تحت تأثير مسكر ومخدر الحشيش (بحسب بيان النيابة)، واصطدم بسيارة أخرى ما أدى إلى وفاة فتاة تعمل مهندسة وإصابة السائق.

وأثارت القضية وقتها الشارع المصري، وأمرت حينها النيابة "بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق".

وبعد شهور من إجراءات المحاكمة، أصدرت محكمة جنايات البحر الأحمر حكما اكتفت فيه بمعاقبة هيثم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مليون جنيه في قضية مصرع المهندسة ماي إسكندر في الغردقة، ما أثار ردود فعل غاضبة حينها.

وأعرب عدد كبير من المتفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي عن حزنهم لوفاة 4 طلاب صغار في عمر الزهور دفعة واحدة دون جريرة أو ذنب، فيما عبر آخرون عن غضبهم من رعونة أبناء الأثرياء وطيشهم التي يدفع ثمنها آخرون.

ودشن البعض وسوما مثل "#معاقبة_كريم_محمد_الهوارى" و"#حق_شباب_زايد_لازم_يجى" على منصات التواصل الاجتماعي خوفا من إفلات نجل رجل الأعمال من العقاب والمحاكمة العادلة، وضياع حق الشباب الأربعة الصغار.

 

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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