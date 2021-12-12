إيران تتحدث عن إمكانية الاتفاق حول الملف النووي إذا رفعت العقوبات وألمانيا تنفي إحراز أي تقدم في المفاوضات

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنه لم يحدث أي تقدم في المحادثات حول الملف النووي في جولتها السابعة، في حين أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التوصل إلى اتفاق مُرض مُمكن بشرط رفع العقوبات عن بلاده.

كما أوضحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن بلادها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ويرتقب اليوم الأحد وصول المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، وفق مصدر مقرّب من الوفد الأميركي.

من جهته، قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري إن بلاده لن تقبل بشيء أقل من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر خطا أحمر لطهران.

وأضاف "لن نحكم مسبقا على سلوك الولايات المتحدة خلال هذه الجولة من المحادثات.. سننتظر لنرى طريقة تعاملهم خلالها وسنقرر وفقا لذلك".

استعداد إسرائيلي

وتابع "موقفنا منطقي والطرف الآخر يدرك ذلك أيضا. الولايات المتحدة انسحبت من هذا الاتفاق بعد عدة سنوات وتريد الآن العودة إليه.. هذا الاتفاق يشكل أرضية مشتركة بين الجانبين".

في سياق مواز، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي كبير أنه لا معارضة أميركية لهجوم إسرائيلي على إيران.

أما "هآرتس" فأوردت أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أمر أمس السبت الجيش بالاستعداد لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران.





كما أوردت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن غانتس وضع الأميركيين خلال لقائه بهم الخميس الماضي في صورة الجدول الزمني الذي يحتاج إليه جيشه لمهاجمة إيران.

ونقلت "جيروزاليم بوست" عن مصدر دبلوماسي رفيع قوله إن الأميركيين لم يعبّروا عن معارضتهم للاستعدادات الإسرائيلية عندما عرض لهم غانتس الموعد النهائي.

تحذير إيراني

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن مسؤولا عسكريا إيرانيا كبيرا توعد أمس السبت "المعتدين" بدفع "ثمن غالٍ"، وذلك بعد نشر تقرير عن خطط أميركية إسرائيلية لإجراء تدريبات عسكرية محتملة استعدادا لضربات على مواقع نووية إيرانية في حال فشل الدبلوماسية.

وذكرت وكالة نور الإخبارية التابعة لأعلى جهاز أمني في إيران -في تغريدة على تويتر- نقلا عن مسؤول عسكري -لم تذكر اسمه- أن "إتاحة الأجواء لكي يختبر القادة العسكريون الصواريخ الإيرانية على أهداف حقيقية ستكبد المعتدين ثمنا غاليا".

وفي وقت سابق، حذر مسؤولان إيرانيان بارزان من أن أي هجوم لتل أبيب على منشآت إيرانية سيعني نهاية إسرائيل، وأكدا أن طهران على أتم الجاهزية لتدمير إسرائيل.