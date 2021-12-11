يضم 34 نائبا ويتزعمه خميس الخنجر.. تشكيل تحالف سني جديد في العراق

أعلن في بغداد تشكيل تحالف سني جديد بزعامة خميس الخنجر أطلق عليه "العزم" ويضم 34 نائبا.

وقال الخنجر في مؤتمر صحفي على هامش الإعلان عن التحالف أول أمس الخميس، إنه يسعى إلى أن يكون التحالف إضافة كبيرة للعملية السياسية تدفع بقوة نحو تشكيل الحكومة القادمة، وتسهيل عقد الجلسة الأولى للبرلمان. وأضاف أن تحالفه حريص على وحدة العراق واستتباب الأمن فيه.

كما أكد أن التحالف سيحرص على التواصل مع الجميع من أجل تصحيح ما وصفها بالأخطاء التي ارتكبت منذ عام 2003 منعا لتكرارها، حسب تعبيره.

بدوره، قال النائب عن تحالف "العزم" سالم الزوبعي، في بيان، إن الخنجر هو المعبّر عن القرار النهائي في المفاوضات السياسية ومفاوضات اختيار الرئاسات الثلاث.

ويضم التحالف السنّي الجديد 5 قوى سياسية (تحالف عزم، وكتلة حزب الجماهير، وحركة حسم للإصلاح، ونواب من كتلة العقد الوطني، والتحالف العربي في كركوك)، وجميعها كتل سياسية شاركت في الانتخابات بمحافظات الأنبار (غرب) وصلاح الدين وكركوك ونينوى (شمال).

وقال التحالف في بيان تشكيله "قررنا تشكيل تحالف سياسي منسجم وقوي من 34 نائبا وقابل للزيادة".

وأضاف بيان التحالف أن من أبرز أهدافه دعم حق عودة النازحين إلى منازلهم دون قيد أو شرط وتعويضهم، والمضي نحو حل جذري لملف المغيبين، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، فضلا عن إعادة بناء المناطق المحررة من قبل أموال الدولة وليس عبر منح المنظمات وغيرها.

وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي شهد العراق إجراء انتخابات برلمانية مبكرة تصدرها التيار الصدري بـ73 مقعدا من أصل 329، في حين حصد تحالف "تقدم" 37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" 33 مقعدا، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" 31 مقعدا.