قررت فتح أرشيف حرب التحرير الجزائرية.. وزيرة فرنسية: من مصلحتنا الاعتراف بتعذيب الجزائريين إن أثبتت الوثائق ذلك

فرنسا تقرر الكشف عن أرشيف ثورة التحرير الجزائرية قبل 15 سنة من حلول الأجل القانوني.

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو اليوم الجمعة عن قرب رفع السرية عن أرشيف "التحقيقات القضائية" في مواجهة حرب التحرير الجزائرية بعد مرور نحو 60 عاما على نهايتها، بينما تشهد علاقات الجانبين أزمة منذ أشهر.

وقالت باشلو لمحطة "بي إف أم تي في" (BFMTV) إنها قررت فتح أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر قبل 15 عاما من حلول الأجل القانوني للكشف عن هذا الأرشيف.

وجاء في تصريحات الوزيرة "أعتقد أنّه من المهم أن نتحلى بالشجاعة بالنظر في الحقائق التاريخية. وهذا هو بالضبط طبيعة القرار الذي اتخذته من خلال مرسوم، أفتح بموجبه وبطريقة استباقية الأرشيف الوطني بوصفي الوزيرة المسؤولة عنه".

وأضافت "أريد ذلك بخصوص هذه المسألة -المزعجة والمثيرة للغضب وفيها مزورون للتاريخ يعملون- أن نكون قادرين على مواجهتها. لا يمكن بناء رواية تاريخية على كذب".

وجاءت هذه التصريحات بعد يومين على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للعاصمة الجزائرية.

وقالت وزيرة الثقافة إن "التزوير هو الذي يجلب كل الأخطاء والمشكلات وكل الكراهية في اللحظة التي تعرض فيها الحقائق على الطاولة ويتم الاعتراف بها وتحليلها، من تلك اللحظة فقط يمكننا أن نبني تاريخا آخر ومصالحة".

وقالت باشلو "لدينا أشياء يجب إعادة بنائها مع الجزائر ولا يمكن إعادة بنائها إلا بناء على الحقيقة".

الاعتراف بالتعذيب

وردا على سؤال عن تداعيات هذا القرار -لا سيما تأكيد حدوث أعمال تعذيب ارتكبها الجيش الفرنسي في الجزائر- قالت روزلين باشلو "من مصلحة البلاد الاعتراف بها".

يأتي هذا الإعلان في إطار سياسة مصالحة الذاكرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان ماكرون اعترف في 13 سبتمبر/أيلول 2018 بأن اختفاء عالم الرياضيات والناشط الشيوعي موريس أودان عام 1957 في العاصمة الجزائرية كان من فعل الجيش الفرنسي ووعد عائلته بإمكانية الوصول إلى الأرشيف.

وأعلن ماكرون في التاسع من مارس/آذار 2021 -في إطار سياسة "الخطوات الصغيرة" التي يتبعها- عن تبسيط الوصول إلى إجراءات رفع السرية عن الوثائق السرية التي يزيد عمرها على 50 عاما، مما يجعل من الممكن تقصير فترات الانتظار المرتبطة بهذا الإجراء.

وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توترا بعد تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون -نقلتها صحيفة "لوموند" (Le Monde) الفرنسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- رأى فيها أن الجزائر بُنيت بعد استقلالها في 1962 على "ريع للذاكرة" كرّسه "النظام السياسي-العسكري". وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

وبعد أن أبدت غضبها حيال تصريحات ماكرون، استدعت الجزائر سفيرها في فرنسا للتشاور، وحظرت مرور الطائرات العسكرية الفرنسية عبر أجوائها.

وأكد الرئيس الجزائري حينها أنه لن يقوم "بالخطوة الأولى" لمحاولة تخفيف التوتر مع فرنسا.