أفغانستان.. قتلى وجرحى في تفجيرين غربي كابل والاتحاد الأوروبي يتعهد باستقبال 40 ألف لاجئ أفغاني

سقط عدة قتلى وجرحى مساء اليوم الجمعة في تفجيرين غربي العاصمة الأفغانية كابل، في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي أن 15 دولة عضوة في الاتحاد ستستقبل 40 ألف لاجئ أفغاني.

وقال مسؤول حكومي للجزيرة إن قتلى وجرحى سقطوا جراء تفجير عبوة في حافلة ركاب غربي العاصمة الأفغانية كابل.

وبعد وقت قصير من التفجير الأول، قال مسؤول حكومي للجزيرة إن تفجيرا آخر وقع غربي كابل.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها وسائل إعلام أفغانية اللحظات الأولى للانفجارين اللذين وقعا في المنطقة 13 والمنطقة السادسة غربي كابل.

#BREAKING

Another explosion in west of Kabul

Two back to back magnetic bomb blasts in west of Kabul (Dasth e Barchi & Paul Surkh) mostly #Shia populated area. #aamajnews pic.twitter.com/EBtRnqGK4R

— Aamaj News (@aamajnews24) December 10, 2021