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سياسة|أفغانستان

أفغانستان.. قتلى وجرحى في تفجيرين غربي كابل والاتحاد الأوروبي يتعهد باستقبال 40 ألف لاجئ أفغاني

إسعاف المصابين عقب انفجارين وقعا الشهر الماضي في كابل (الأناضول)
10/12/2021-|آخر تحديث: 10/12/202105:23 PM (مكة المكرمة)

سقط عدة قتلى وجرحى مساء اليوم الجمعة في تفجيرين غربي العاصمة الأفغانية كابل، في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي أن 15 دولة عضوة في الاتحاد ستستقبل 40 ألف لاجئ أفغاني.

وقال مسؤول حكومي للجزيرة إن قتلى وجرحى سقطوا جراء تفجير عبوة في حافلة ركاب غربي العاصمة الأفغانية كابل.

وبعد وقت قصير من التفجير الأول، قال مسؤول حكومي للجزيرة إن تفجيرا آخر وقع غربي كابل.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها وسائل إعلام أفغانية اللحظات الأولى للانفجارين اللذين وقعا في المنطقة 13 والمنطقة السادسة غربي كابل.

وتحدث تفجيرات واغتيالات وقتل على نحو شبه يومي في أفغانستان، حتى بعد أن استولت حركة طالبان على السلطة أغسطس/آب الماضي. ففي يوم السبت الماضي، قال مسؤول حكومي إن حاكم ولاية بنجشير في حكومة حركة طالبان، مولوي قدرة الله، نجا من انفجار وقع بمنطقة الشرطة الرابعة في كابل.

لاجئون إلى أوروبا

من جهة أخرى، صرحت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون أمس الخميس بأن 15 دولة عضوة في الاتحاد ستستقبل 40 ألف أفغاني، وذلك عقب اجتماع وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن الدول الـ15 قامت بالفعل بإجلاء نحو 28 ألف شخص من أفغانستان خلال الأشهر القليلة الماضية، أي أن الـ40 ألفا المذكورين هم عدد إضافي سيتم إجلاؤهم.

وأضافت المفوضية أن هناك إمكانية لقبول ما مجموعه 60 ألفا في دول الاتحاد الأوروبي، لعامي 2021 و2022.

وتعهدت ألمانيا باستقبال 25 ألفا من اللاجئين المذكورين، كما وافقت هولندا على استقبال أكثر من 3100 أفغاني، في حين تستقبل فرنسا وإسبانيا 2500 والسويد ألفي لاجئ.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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