جرحى في انفجار مخزن أسلحة بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان

أفاد مراسل الجزيرة بأن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء انفجار وقع في وقت متأخر من أمس الجمعة نتيجة حريق امتد إلى مخزن أسلحة لأحد الفصائل الفلسطينية في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في جنوبي لبنان.

وأضاف المراسل أن فرق الإطفاء اللبنانية والفلسطينية سيطرت على الحريق الذي اندلع عقب الانفجار. من جهته كلف النائب العام في جنوبي لبنان الأجهزة الأمنية وخبراء المتفجرات بفحص المستودع، وفتح تحقيق لمعرفة الملابسات.

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية قد أفادت مساء أمس الجمعة بسقوط ضحايا وجرحى جراء انفجار مستودع للأسلحة تابع لأحد التنظيمات الفلسطينية في مخيم البرج الشمالي.

وأشارت إلى أن أسباب الانفجار غير معروفة، موضحة أن الجيش يطوق المنطقة ويمنع الدخول والخروج من المخيم.

وقد سمعت أصوات التفجيرات في مدينة صور والقرى المجاورة، وفق الوكالة.

ومخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين أُسّس عام 1955 بالقرب من مدينة صور جنوبي لبنان.

يذكر أن هناك نحو 400 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في 12 مخيما منتشرة في مختلف أنحاء لبنان.